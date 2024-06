Papá quedó asombrado por la factura de la cerveza: “Nunca antes había visto eso en ningún otro lugar”.

Página principal mundo

de: Alina Schroeder

el presiona divide

El precio de una pinta de cerveza molesta a un padre en París. © Tolo/Imago

Las vacaciones de un padre y su hija en París terminan con una sorpresa sorpresa. Dice que es la cerveza más cara que ha bebido jamás.

PARÍS – Para unas vacaciones fantásticas e inolvidables, a los viajeros les gusta gastar más su dinero. Esto también se aplica a las visitas a restaurantes. Sin embargo, el cálculo puede conducir eventualmente a la pérdida de cualquier expresión facial. Así sucedió De vacaciones en Grecia, cuando papá subió los precios de los calamares y las bebidas Está servido. También se espera que las vacaciones en Grecia se vuelvan más caras, especialmente en 2024, debido a las nuevas normas.

Papá paga 11,90 euros por 0,5 litros de cerveza en París: “la cerveza más cara que he bebido”

Salzburg estaba de vacaciones en París con su pequeña hija. La ciudad de la moda y el amor es conocida por sus altos precios, pero lo que el padre vivió en un restaurante superó sus expectativas. “Hace unos días estaba de vacaciones en París con mi hija de tres años. Fuimos a un restaurante cerca de la Torre Eiffel. Allí pedí una cerveza”, informó al portal de noticias austriaco. hoy en.

Cuando finalmente vio el billete, no podía creer lo que veía. “Si hubiera sabido que esta cerveza de 11,90 € era la cerveza más cara que he bebido en mis 38 años, la habría disfrutado más”, admitió. “Nunca he visto una pinta de cerveza por 11,90 € en ningún lado”. La describió como “la cerveza más cara que he bebido jamás”.

Pero no sólo en Francia, sino también en Austria, los amantes de la cerveza tienen que hurgar cada vez más en sus bolsillos. La cerveza allí puede costar más de seis euros.

Precios de la cerveza en Europa: ¿dónde se paga más?

Comparar los precios de la cerveza en Europa muestra que se deben esperar precios más altos, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades como París. Según la base de datos Numbeo, una pinta de cerveza cuesta de media unos seis euros en Francia. Sólo en Suecia (6,58 €), Dinamarca (6,69 €), Finlandia (7 €), Suiza (7,32 €) y Noruega (8,78 €) se paga más de media. A modo de comparación: en Alemania, el precio medio de 0,5 litros de cerveza es de cuatro euros (a 15 de junio de 2024).

Pero, especialmente en los grandes eventos, como las zonas de aficionados para el Campeonato Europeo de Fútbol de 2024, se paga mucho por las bebidas. En algunos países europeos, la cerveza también es deliciosa y asequible. ¿Qué tal unas vacaciones en Bulgaria o la República Checa?(Progresivo)