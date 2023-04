Para gente que no tiene mucho dinero.

tz consumidor

En la sucursal de Kaufland, un cliente encontró una tentadora oferta de tabaco. Sin embargo, la red plantea la pregunta: ¿es esto siquiera legal?

MUNICH – Las compras semanales habituales no siempre están bendecidas con algo especial; quizás muchos lo consideren aburrido o incluso grosero. Un viaje a los supermercados y tiendas departamentales siempre puede proporcionar variedad y diversión, porque curiosidades como productos mal etiquetados, errores de precio o carne con cara pueden causar ceño fruncido o sonrisas. Sin embargo, uno de los clientes de Kaufland hizo otro descubrimiento original hace algún tiempo.

Es decir, en la nota “Estoy viendo/buscando” en el tablón de anuncios, que normalmente se encuentra cerca de la entrada o de la caja. Allí, los clientes de Kaufland estaban particularmente interesados ​​en un papel, que estaba “dirigido a personas que no tienen mucho dinero” (jubilados, beneficiarios de Hartz IV). Encima estaba escrito en grande: “Ofrezco… tabaco.” ¿Se pinchó por eso?

Porque el patrocinador desconocido ofrecía no cualquier hierba, sino “tabaco natural a partir de hojas de tabaco natural sin alquitrán y sin productos químicos”. Lo único que falta es en realidad “orgánico”. Un lector interesado tenía que hacer un esfuerzo para poder descifrar la escritura, pero con paciencia, esto también funcionaba.

El cliente DPD no tuvo posibilidad de descifrar el mensaje. Pedí consejo públicamente.

El escritor de las notas insertó “HBS” en el sitio, lo que podría ser una referencia a Halberstadt. Al menos existe la abreviatura HBS en las placas de matrícula de los automóviles de Halberstadt. No se pudo encontrar más información en la nota compartida en Twitter. Tampoco está claro si el tabaco ofrecido en Kaufland fue regalado o vendido.

Ha habido discusiones en línea sobre el programa. “Desearía que el proveedor de servicios no se molestara en la oficina de impuestos… incluso si es ‘sin alquitrán ni productos químicos’, bueno… simplemente no funciona”, un usuario duda de la legalidad. “Pero probablemente no construirá un imperio con ella”, agrega. Otro usuario tocó la misma nota: “Y lo mencioné públicamente, está bien”, escribe. Se pregunta si no debería pagar impuestos por ella.

Otro no está seguro de vender tabaco de cultivo privado, pero luego mejora. “No dice nada sobre ‘vender'”. (toneladas métricas)

En Edeka, un cartel que no solo hace reír a los fumadores. Un letrero a la salida anunciaba “Tabaco, cigarrillos pequeños y rápidos”.