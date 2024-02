Parece que Israel propone establecer ciudades de tiendas de campaña en Rafah.

11:02 a.m.: El líder del Partido Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, apoya el establecimiento de una “zona de seguridad” en el sur del Líbano porque los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel continúan desde hace meses. “Aquí, en el norte del Estado de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, se pueden ver las consecuencias del terrorismo”, afirmó el jefe de la Unión Demócrata Cristiana durante una visita a la frontera norte de Israel, que inicialmente se mantuvo en secreto por motivos de seguridad. razones.

“El kibutz ya no está habitado, una escuela donde los estudiantes ya no estudian, un lugar donde aterrizó un misil lanzado a cientos de metros de aquí, desde el Líbano, por Hezbolá”, dijo Merz durante su visita al kibutz Sasa, cerca de la frontera. Fronteras del norte. “Esta es la realidad, esta es la vida diaria de la gente que todavía está aquí. Sólo podemos esperar que Israel y sus aliados puedan establecer una zona de seguridad aquí, lejos en el sur del Líbano, para que la seguridad realmente pueda regresar aquí”. “

8:40 a.m.: Según el ejército, unidades israelíes mataron a decenas de militantes palestinos durante los combates que tuvieron lugar en el centro y sur de la Franja de Gaza en un plazo de 24 horas desde el lunes. Sólo en Khan Yunis murieron más de 30 militantes. La ciudad no está lejos de Rafah, que se encuentra en la frontera con Egipto y se ha convertido cada vez más en el foco de la ofensiva militar israelí contra la organización terrorista Hamás.

7:56 a.m.: Según un informe de los medios de comunicación, Israel propone alojar en campos a cientos de miles de residentes de la ciudad de Rafah. El ejército israelí está planeando un ataque militar contra la ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza.

6:43 pm: El jefe de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, rechazó la dimisión exigida por Israel. “No, no tengo intención de dimitir”, dijo Lazzarini en una conferencia de prensa tras una reunión de ministros de Desarrollo de la Unión Europea en Bruselas. “Tenemos un gobierno que pide la dimisión. Quizás haya otras voces, pero no he escuchado a ningún otro gobierno”.