Paris Hilton: ‘Llena de medicamentos y agredida sexualmente por el personal’

“Me inyectaron drogas y el personal me agredió sexualmente”.

panorama París Hilton “Me inyectaron drogas y el personal me agredió sexualmente”.

hFue un debut impresionante: la estrella de reality show estadounidense Paris Hilton pidió en el Congreso de Washington normas más estrictas en la lucha contra los abusos en los centros juveniles y describió en detalle sus propias experiencias con los abusos en esos lugares.

“Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en mitad de la noche y me trasladaron a otro estado, al primero de cuatro centros de atención juvenil para pacientes hospitalizados”, dijo el miércoles (hora local) el hombre de 43 años. ). Según medios estadounidenses Ante una comisión de la Cámara de Representantes.

“Estos programas prometieron curación, crecimiento y apoyo”. En cambio, a Hilton no se le permitió hablar ni moverse libremente durante dos años, dijo la madre de dos hijos. “El personal me inyectó drogas a la fuerza y ​​me agredió sexualmente”. La arrastraron por los pasillos y la desnudaron.

Leer también

Hilton continuó diciendo que sus padres no sabían nada de esto. Fueron engañados por los operadores de servicios públicos, por “la industria con fines de lucro”, como dijo Hilton. Estos incluyen, entre otros, instalaciones para adolescentes con problemas.

Hilton intenta luchar por los afectados

Esta no es la primera vez que Hilton habla sobre sus experiencias. En su documental “Esto es París” (2020), declaró públicamente que había sido sometida a abusos y violencia en este tipo de instituciones durante su juventud. También denunció haber sido sometida a abusos físicos y psicológicos en los medios estadounidenses. “Luego nos pusieron sobre las mesas y nos metieron los dedos dentro”, dijo Hilton al New York Times en un vídeo a finales de 2022. “Definitivamente no era médico”.

Aquí encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

Dirigiéndose a los jóvenes que hoy tienen experiencias similares en instituciones estadounidenses, Hilton dijo: “Los veo. te creo. Sé por lo que estás pasando y no te abandonaré”.