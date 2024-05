París Saint-Germain – Borussia Dortmund: ¡Loco! Dembélé quema la mecha

Se acabó, la sensación es perfecta: ¡el Borussia Dortmund está en la final de la Liga de Campeones después de su victoria en semifinales sobre el Paris Saint-Germain! El Borussia Dortmund venció al Paris Saint-Germain por 1-0 en dos partidos y alcanzó la final de primera división por primera vez desde 2013.

Mientras el Borussia Dortmund celebra, el Paris Saint-Germain está decepcionado. Una vez más los parisinos fracasaron poco antes de la final. Es especialmente amargo para dos ex estrellas de la Bundesliga: Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé. La mecha del francés se fundió brevemente en el partido contra su antiguo club.

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Dembélé quema la mecha

¿Quién hubiera pensado eso antes de la temporada? El Borussia Dortmund ya lo ha hecho y llegó a la final de la Champions tras una actuación espectacular. Mats Hummels marcó el único gol de la tarde en el partido de vuelta, pero el Dortmund también hizo una gran actuación contra el Paris Saint-Germain, aunque también tuvo suerte. El balón pegó en el poste o en el travesaño seis veces.

Leer: Retransmisión en directo de la derrota del BVB en semifinales ante el Paris Saint-Germain

Al equipo de Edin Terzic esto no le importará. El 1 de junio, Mats Hummels and Co. lucharán por el título en Wembley. El rival será el Real Madrid o, como en 2013, el Bayern de Múnich. Esto quedará claro en el partido de vuelta del miércoles 8 de mayo.

Mientras los aficionados del Dortmund celebraban haber llegado a la final, hubo una escena en el partido que realmente los volvió locos. En el minuto 75, el Paris Saint-Germain estaba extremadamente frustrado. Especialmente con Ousmane Dembélé, que no triunfó ante su ex club y luego provocó el enfado del Dortmund. Hizo una entrada demasiado entusiasta a Nico Schlotterbeck en la banda y recibió una tarjeta amarilla.

Los fanáticos se sorprendieron

Pero eso no fue todo. Al cabo de unos minutos, el exprofesional del Borussia Dortmund podría haber sido expulsado del campo. Una vez más se quedó al margen y Schlotterbeck volvió a ser la víctima. La estrella del BVB gana el balón, pero resbala y se sale del campo, luego se sienta sobre el balón por un momento y es derribado por la estrella del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, que quiere avanzar rápidamente. El marroquí recibió una tarjeta amarilla en el partido.

Los seguidores del Dortmund simplemente sacudieron la cabeza ante las acciones de las dos ex estrellas del Dortmund. “Hakimi y Dembélé son absolutamente increíbles. ¿Cómo puedes ser tan repugnante?”, “¿Qué están haciendo Hakimi y Dembélé? Realmente no debería ser así” y “Realmente no puedo imaginar lo que están haciendo Dembélé y Hakimi”, es lo que dicen, entre otros, los aficionados del Dortmund en las redes sociales.

Más noticias para ti:

Mientras que el jugador estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sólo puede soñar con el éxito en la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund hará todo lo posible para ganar el título en el estadio de Wembley el 1 de junio.