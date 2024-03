en el juego Noticias de juegos fortnite

de: mike schneider

Fortnite: Pase de batalla en el Capítulo 5 Temporada 2 – Todas las filtraciones e información © Epic Games

Fortnite obtuvo un nuevo Pase de Batalla con la Temporada 2 del Capítulo 5. Puedes descubrir qué contenido esperar aquí en ingame.de.

Cary, EE. UU. – Cada temporada se lanza un nuevo Pase de batalla en Fortnite. Los jugadores pueden intercambiar tiempo de juego por artículos cosméticos, y hay una versión gratuita y una ruta premium que cuesta alrededor de 10 €. Contiene principalmente máscaras y elementos de Fortnite que se ajustan al tema de la temporada. Aún no se sabe qué contenido ofrece la tarjeta. Pero ya hemos recopilado toda la información sobre el lanzamiento y las filtraciones sospechadas aquí para usted.

Fortnite: Pase de batalla – Capítulo 5 Temporada 2

¿Cuándo comienza el Pase de Batalla del Capítulo 5 Temporada 2? Se espera que el nuevo Fortnite Battle Pass se lance el 8 de marzo de 2024. Sin embargo, aún no hay una fecha de lanzamiento oficial. Aquí podrás encontrar toda la información sobre el inicio de la Temporada 2 en Fortnite.

¿Cuánto cuesta el Pase de Batalla del Capítulo 5, Temporada 2? Puedes obtener un pase de Fortnite por 950 V-Bucks. Esto corresponde a unos 10 euros.

¿Qué hay en el Pase de Batalla para la Temporada 2, Capítulo 5? Aún no hay información oficial sobre esto. Sin embargo, los filtradores y mineros de datos ya han compartido información y suposiciones sobre el contenido. Incluyendo contenido basado en datos de la última actualización v28.30. La siguiente información no ha sido confirmada oficialmente y aún no se puede determinar qué terminará en el juego.

Fortnite: Capítulo 5 Temporada 2 – Fugas del pase de batalla

¿Cuál es la temática del Capítulo 5, Temporada 2 en Fortnite? Los jugadores y filtradores esperan con ansias un tema griego/mitológico. Esto se debe a pequeños eventos que se vienen sucediendo en Fortnite desde hace días y el desarrollador Epic Games ya ha dado pistas. Los jugadores tenían que abrir la “Caja de Pandora” y causar mucho daño. La caja de Pandora ya está abierta, aquí tenéis los detalles. Según los avances, definitivamente se avecina una temporada con temática griega/mitológica.

El filtrador HYPEX encontró máscaras legendarias de Fortnite idénticas y las compartió en X (Twitter). Las imágenes provienen de una encuesta realizada por Epic Games. Hay algunos dioses famosos de la mitología griega que pueden incluirse en el Pase de batalla. Sin embargo, HYPEX confirma que los diseños pueden haber cambiado desde la encuesta. Aquí está el tuit:

Actualmente no hay más información sobre el nuevo Pase de batalla, pero hay un modo clasificado especial: tal vez puedas obtener un aspecto gratis allí. También hay señales de colaboración que podrían llegar pronto. Por un lado, podría haber una colaboración con “Avatar – El Señor de los Elementos” en los meses de la segunda temporada. Por otro lado, hay indicios de la aparición de Kratos, el brutal personaje principal de la serie “God of War” de PlayStation, quien podría aparecer en Fortnite junto a su hijo Atreus.