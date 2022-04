Patinar en lugar de correr: ¿Campeonatos del Mundo de Ironman en St. George sin Jean Frodino?

franco cambio / spomedis Jan Frodino en la conclusión de Iron Man Hawaii 2019.

Según información de la revista estadounidense “Triathlete”, el campeón mundial Jan Frodino no tomará la salida en el Campeonato Mundial de Ironman de Utah el próximo 7 de mayo. distancia Patrick Lang, quien resultó herido en una caída de ruedaFrodino será el segundo profesional alemán en cancelar su salida. El editor de triatletas Brad Kolb tuiteó: “El campeón mundial de Ironman, Jan Frodino, no competirá en St. George el próximo mes”, citando una consulta de Triple Mag Nuestro equipo editorial conoce las fuentes del entorno de las carreras, pero no desean revelar sus nombres. Hasta el momento, no ha habido confirmación de cancelación por parte de Frodeno a pedido: en su canal de Instagram, Frodeno está limpiando su bicicleta de grava con un limpiador de alta presión al mismo tiempo.

¿Entrenamiento de campo traviesa para la Copa del Mundo con Jan Frodino?

Los observadores dudaron del comienzo de Frodino durante algunas semanas, ya que se mostró en sus canales de redes sociales en el horario de máxima audiencia preparándose para esquiar en Andorra en lugar de andar en bicicleta en las zonas soleadas. Los expertos se preguntaron: ¿Es esto un engaño en respuesta al nuevo secreto en los deportes profesionales (con el noruego Gustav Iden, uno de los principales competidores de Frodeno que dejó de publicar datos confidenciales de entrenamiento) o hay una razón seria por la que es tan difícil ver a Frodino en zapatillas para correr? ?

La cancelación de la esperada prueba inaugural de la temporada en el Ironman 70.3 de Oceanside (EE.UU.) ha alimentado las especulaciones sobre el entrenamiento o el estado físico de Frodeno. En California, el campeón olímpico de 2008 se enfrentaría a sus antiguos rivales Alistair Brownlee (Gran Bretaña) y Lionel Sanders (Canadá), así como al estadounidense Sam Long, que también se retiró poco antes del inicio. La carrera finalmente la ganó el desvalido Jackson Laundry (Canadá). Justo anteayer, la predicción de Frodino se dio a conocer el 15 de mayo, una semana después del Campeonato del Mundo de Ironman en St. George, en un evento de corta distancia organizado por la Organización de Triatletas Profesionales (PTO) en Los Ángeles.

Solo ocho profesionales alemanes participaron en la carrera de la Copa del Mundo

El campo de participantes alemanes se reducirá a ocho profesionales debido a la cancelación de los campeones mundiales de 2017 y 2018 Patrick Lange y Jan Frodino (campeones mundiales de 2015, 2016 y 2019) anunciada a finales de febrero. En la clase de mujeres, la campeona defensora Laura Phillippe desafía a Anne Haug, Laura Zimmermann y Caroline Lehreder para completar el cuarteto. Además de Lange y Frodino, el campeón mundial masculino de 2014 Sebastian Kenley, el novato Florian Unger, Boris Stein y Andreas Dritz se clasificaron para la Copa del Mundo, que se pospuso de octubre de 2021 en Kailua-Kona a mayo en Utah. El título masculino está en manos de los alemanes desde 2014. Además de los profesionales, unos 100 alemanes de un grupo de edad partirán en St. George.

¿Nueva plataforma en Utah?

En total, hay otros cinco profesionales en la lista inicial del Campeonato Mundial de Utah que han subido al podio en el Campeonato Mundial de Ironman hasta el momento. Además de Sebastian Kenley y el canadiense Lionel Sanders, están David McNamee (Gran Bretaña), Ben Hoffman (EE. UU.) y Bart Earnots (Bélgica).

Campeonatos del Mundo de Ironman Jan Frodino

Calificado ocho veces, tres veces campeón del mundo