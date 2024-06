Patrice Aminati habla de su batalla contra el cáncer

Patrice Aminati, esposa de Daniel Aminati Instagram/danilaminaty

Patrice Aminati sufre cáncer de piel. Ahora la madre de su hija la llama. InstagramSociedad con actualización de salud honesta. “475 días, 11.424 horas… Esto es lo que vivo con melanoma metastásico maligno. Lo que esto realmente significa no lo tenía claro después de la primera operación exitosa”, escribe el residente de Dresde, y añade: “Desafortunadamente, el primer tratamiento fue fallido. “Desafortunadamente, debo decir que ahora estamos en un nuevo camino y lo agradezco, porque hace diez años mi diagnóstico fue una sentencia de muerte: la formación rápida y generalizada de metástasis de melanoma maligno”. Patrice no oculta lo difícil que es este momento para ella: “Poder por fin dejar este camino es mi mayor deseo. Mi mayor felicidad ahora son los días libres de dolor y libres de miedo, los días en los que la vida me muestra el sol.”

Su marido, Daniel Aminati (50), también habla en línea. “Acabamos de salir del hospital con nuevos resultados. Finalmente, nuevamente hay una luz al final del túnel”.Él escribe debajo de la imagen. patricia Y añade: “Estoy muy feliz y aliviado. Todavía hay un camino por recorrer… pero estoy completamente convencido de que podemos hacerlo. Estoy muy orgulloso de mi esposa. Qué luchador tan maravilloso”.

El año pasado, a la exestudiante de psicología le diagnosticaron cáncer de piel. Poco después, se extirparon los ganglios linfáticos afectados. A mediados de marzo, la pareja anunció que el cáncer había regresado. “Metástasis en los pulmones. […] Mi esposa tendrá que recibir inyecciones en las próximas semanas. “Se puede tratar fácilmente”.para explicar Daniel En uno Instagram-video.

