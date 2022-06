Paul Pogba dispara contra el Manchester United: ‘Quiero demostrar que cometieron un error’

Paul Pogba está decepcionado con su antiguo club, el Manchester United, que dejará en verano. Ahora lo explica en un documental.

Superestrella Paul Pogba Según la información recibida de Meta Y el espox Antes del traspaso gratuito a la Juventus de pie, en su documental “The Pogmentary” Amazon Prime fuertemente contra su empleador, el Manchester United.

En el primer episodio de la serie documental de cinco partes, se puede ver a Pogba en el verano de 2021 conversando con su difunto asesor Mino Raiola y su abogada, Rafaela Pimenta. Hablaron de su contrato, que vence en 2022. “Se trata de los jugadores, tienen que sentirse importantes en sus clubes”, dice Pogba. “Y con sus selecciones. Si no, se acabó”.

Al ser consultado qué lo hace feliz, el mediocampista respondió: “Ser parte de un proyecto. Aquí [in Manchester] Volví después de la lesión pero no me ayudaron. No les importaba cómo me sentía. Así que tuve que ir a la selección para recuperar la confianza”.

Espera que los Red Devils se arrepientan de su comportamiento. “Mi enfoque es mostrarle al Manchester City que cometieron un error al esperar para darme un nuevo contrato”, dijo Pogba. Y para mostrar a los otros clubes que el Manchester se equivocó al no ofrecerme un contrato”.

United solo comenzó negociaciones sobre una extensión de contrato el verano pasado, y el retraso en el momento de las conversaciones muestra claramente una falta de aprecio por Pogba.

Pogba se mostró molesto por la oferta del United

Al final, se dijo que el United le ofreció al francés de 29 años un salario anual de alrededor de 17,6 millones de euros, una suma que podría haber sido un insulto para Pogba.

“¿Cómo puedes decirle a un jugador que realmente lo quieres y luego no darle nada?”, preguntó Pogba en el documental en una discusión con su difunto asesor Mino Raiola.