Pauline Heinz se reunió en Argentina para la selección alemana de hockey

RÜSSELSHEIM. Rüsselsheim (udo). “Besser hätten wir die Reise in Argentinien nicht beenden können”. Eine Nachricht von Pauline Heinz in bester Stimmung und mit einem auch für sie persönlich zutreffenden Schlusswort. Denn die Hockey-Nationalspielerin aus Rüsselsheim hatte beim Pro-League-Turnier in Santiago del Estero den letzten Treffer für das deutsche Team erzielt und damit den dritten Sieg im vierten Spiel besiegelt. 2:0 endete die Partie gegen die Gastgeberinnen, denen die deutsche Mannschaft im ersten Vergleich noch 1:3 unterlegen war. “Wir haben uns vor dem Spiel Großes vorgenommen, vor allem, was das Mentale angeht. Von daher bin ich mächtig stolz, dass wir das umsetzen konnten”, freute sich Pauline Heinz über den erfolgreichen Abschluss nach zuvor auch zwei Siegen gegen Belgien (3:1 und 3:0). Auch mit der eigenen Entwicklung während der Fernreise mit viel Einsatzzeit und intensiven Trainingseinheiten zeigte sich die für den Mannheimer HC spielende 22-Jährige zufrieden und blickt optimistisch voraus: “Jetzt geht’s in die Bundesligaphase, und Anfang Mai sehen wir uns dann alle in Paris zur nächsten Maßnahme wieder”. In der französischen Hauptstadt liegt ja auch das ganz große Jahresziel: Olympia im August.