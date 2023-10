Paypal: El depósito a través de Giropay ya no es posible

El proveedor estadounidense de servicios financieros PayPal ha suspendido sin previo aviso una oferta de larga data. Ya no es posible depositar fondos a través del método de pago en línea Giropay.

Lo que algunos usuarios de PayPal ya han notado en las últimas semanas y está causando algunos problemas se anunció el lunes. Respuesta de un moderador de la comunidad de PayPal. Ha sido confirmado oficialmente. “Desafortunadamente, los depósitos mediante giropay ya no son posibles debido a la interrupción del servicio”, dijo el administrador de PayPal_Stina. Como alternativa, todavía están disponibles los depósitos regulares mediante transferencia bancaria. Como regla general, los fondos deberían estar disponibles aquí después de 1 a 3 días laborables. Ellos dicen.

Las razones siguen siendo misteriosas

No existe ningún motivo para la separación no declarada de los dos servicios en el foro. PayPal aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto. Las entradas en los foros de clientes de PayPal muestran que a menudo había problemas al transferir fondos de Giropay a PayPal.

Giropay es un método de pago en línea estandarizado utilizado por los bancos y cajas de ahorros alemanes para facilitar las compras en línea a los clientes. En marzo de 2021, los cinco principales sindicatos bancarios que componen el sector bancario alemán (DK) anunciaron que fusionarían sus métodos de pago en línea Paydirekt, Giropay y Kwitt bajo la marca Giropay. Los expertos del sector vieron esto como un intento de la industria bancaria alemana de construir un potente servicio de pagos en línea que pudiera hacer frente al líder PayPal. PayPal, por su parte, no encontró hasta mediados de agosto un nuevo director general, que asumió el cargo a finales de septiembre.



(Soy)