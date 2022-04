Película de terror indexada emitida: ¿Hay consecuencias para Aarti?

Aarti emitió la película de terror “Zombie 2” en enero pasado.

La estación de radio dijo más tarde que fue un “error desafortunado”. Es posible que la película no se muestre en Alemania.

Ahora el incidente parece tener ramificaciones legales: la oficina del fiscal general está investigando.

En enero, Aarti emitió “Zombie 2 – The Last Chapter” (título original: “Day of the Dead”). El problema con eso: la cinta de terror de George A. Romero de 1985 está permitida en el original Alemania No será mostrado ni indexado por la Agencia Federal para la Protección de Niños y Jóvenes en los medios de comunicación. El locutor luego se disculpó por el error, pero ahora pueden seguir consecuencias legales.

Artie se disculpa por retransmitir ‘Zombie 2’

Aarti anunció a principios de febreroLa película se proyectó “por un desafortunado descuido” la noche del 28 de enero. La emisora ​​”está, por supuesto, comprometida con los estándares de protección de los medios juveniles en Francia y Alemania”. El error se observó recién el 2 de febrero.

Después de eso, Aarti “eliminó inmediatamente la película de la biblioteca de medios”. “Lamentamos profundamente este incidente y aclararemos el asunto de manera integral para que tal error no se repita”, dijo.

El Ministerio Público investiga a desconocidos

Según informes de TAZ., la Fiscalía de Baden-Baden inició investigaciones. Un portavoz le dijo al periódico que se habían iniciado medidas preliminares contra personas desconocidas sospechosas de representar violencia en virtud del artículo 131 del Código Penal y violar el artículo 4 del Tratado Interestatal sobre la Protección de la Juventud en los Medios.

El vocero dijo que se investiga a personas desconocidas porque aún no se identifican los nombres de los “posibles responsables”. No se pueden iniciar procedimientos contra el propio locutor Aarti, ya que las investigaciones penales solo se dirigen contra personas específicas. Aarti aún no ha comentado sobre nuevos desarrollos.

