Película “Riaz”: Lola Arias se filma en una cárcel de mujeres en Argentina

– Primero viene la escena de la tortura, luego todos bailan juntos. Los ex reclusos están reviviendo su tiempo tras las rejas. La directora Lola Arias también tiene mucho que ver en el éxito de la película “Riyaaz”.

Lola Arias también enseña en la Universidad de las Artes de Berna. Foto de : Christian Pfander

Tres presos están en el patio de la prisión colgando su ropa en una percha. Uno de ellos se ajusta el tanga, agarra la siguiente prenda y casualmente comienza a hablar de su vida.

Fue secuestrada hace unos años, dice mirando su ropa. La llevaron en un taxi a un barrio pobre y luego sus captores la llevaron a una habitación donde sólo había una cama y un recipiente con condones. “Dijeron que tenía que trabajar para ellos. Si quería ir, tenía que recaudar 75.000 pesos para ella”.

Esta historia es cierta. También es importante que las mujeres estén presas. Sólo que ellos están recreando la escena: no están en una prisión real, sino en una prisión en desuso que sirvió como centro de tortura durante la dictadura militar argentina.

Talleres en la cárcel

Desde el primer segundo, la película “Riyaaz” mezcla realidad y fantasía. La película fue creada a partir de talleres para mujeres recientemente encarceladas. La directora Lola Arias recopiló las experiencias reales de los reclusos y las convirtió en un guión: para la película contrató a participantes del taller y los eligió ella misma.

El papel principal lo interpreta Yosely, una argentina que fue sorprendida intentando contrabandear dos kilos de cocaína en la frontera y luego cumplió cuatro años y medio de prisión. En el centro está Nacho, un hombre trans que asalta un banco.

Protagonistas de “Riyaz”: Yosely sentada en el medio, Nacho abajo a la izquierda. Foto de : PD

Para muchos actores, trabajar en una película es el primer trabajo permanente de su carrera. Porque su vida cotidiana se ha caracterizado por una amarga pobreza desde la infancia: Arias dice que la mayoría de la gente en Argentina no tiene posibilidades de trabajar ni forma de ganarse la vida.

Cualquiera que necesite ganar dinero rápido en una situación así se ve esencialmente obligado a convertirse en un criminal. Muchas mujeres están en prisión por tráfico de drogas o robo sin sentido. Como Yoseli y Nacho.

Canciones pop y secuencias de baile.

Al contrario de lo que podría esperarse a estas alturas, la película “Riaz” no es en absoluto oscura y brutal. Aunque hay escenas donde Nacho es golpeado por los guardias. “Para mí es muy importante no definir a las personas en prisión por la violencia: la violencia que cometen o la violencia que experimentan”, dice Lola Arias. “Porque al hacerlo sólo reproducimos su estigma”.

Para abarcar todo el caleidoscopio de la experiencia humana, Arias eligió una combinación de teatro, documental y música para “Reese”. En un tema pop cursi, Yoceli canta sobre el anhelo de viajar mientras un molino de viento le mueve el pelo. Nacho se casa con su amante en prisión, después de lo cual todos bailan al ritmo de un animado número de rock ‘n’ roll. Y en una conmovedora canción de protesta, todos alzan la voz contra la violencia de los guardias, y finalmente dentro de la pirámide, en la cima de Yoseli, una sonrisa en el rostro.

Felicidad y tristeza: ambas están cerca en la película “Riyaz”. Foto de : PD

Es increíblemente encantador en estas escenas que los actores y actrices no sean obviamente coreógrafos, sin olvidar nunca quiénes son en realidad.

Arias insiste en la entrevista que podemos aprender mucho de las experiencias de las mujeres. No sólo cómo lograron sobrevivir a las circunstancias más adversas, sino también cuán grande es su unidad compartida. “Nunca he visto a nadie que tuviera tan poco para dar y al mismo tiempo hiciera tanto por los demás”.

“Experiencia curativa”

Es precisamente esta autenticidad lo que hace de “Reese” una obra maestra palpable sobre la resiliencia humana, algo que ninguna otra película puede hacer. Pero ¿qué significa esta autenticidad para los actores que recrean la experiencia durante el rodaje? “Creo que proyectos como éste realmente cambian la vida de las personas”, afirma la directora Lola Arias. “Porque pueden ganar distancia a través del proceso”.

¿Pero no causó estrés a los protagonistas que nuevamente fueron encarcelados por la película? Arrio dice que no. “Al contrario”, dice. “Por primera vez durante el rodaje, no estaban a merced de los demás y podían decidir por sí mismos qué hacer en las escenas y cómo actuar”. Este proceso de recuperar el control sobre la propia vida puede ser una experiencia muy sanadora.

Lola Arias es una escritora, música, actriz y directora argentina radicada en Berna. Foto de : Sabina Pabst

“Riaz” no es la primera producción de Lola Arias centrada en supervivientes de acontecimientos difíciles. Hace seis años se asoció con ex soldados argentinos y británicos para crear la película “Teatro de guerra”, en la que los veteranos primero reviven y luego recrean sus experiencias durante la Guerra de las Malvinas. Anteriormente ha representado obras de teatro con otros grupos marginados, como trabajadores sexuales y refugiados.

“Sé que, debido a que crecí en una clase determinada y en un país determinado, tengo una comprensión muy limitada del mundo”, dice Lola Arias. Dejemos que otros lo cuenten, abran su perspectiva y podrán surgir historias que nunca creyeron posibles. “Para ser sincero, no me imagino diseñando figuras sólo en mi escritorio”.

“El show de Truman” en Berna

Hasta hace unos días, Lola Arias se encontraba de viaje en Berna; El contraste entre el mundo penitenciario argentino y el de Berna debe ser grande: ¿cómo lo afronta? Ella ríe. “Honestamente, me siento como si estuviera en The Truman Show”, dice. Ciudad perfecta, hermoso río: el nivel de vida en Berna es casi ridículo para muchos sudamericanos. “Ojalá todos pudiéramos vivir así”.

Duda, piensa en ello y luego no puede resistirse a una última crítica social: “La pregunta que todos aquí deben hacerse es: ¿Por qué algunas personas viven en circunstancias tan privilegiadas y el resto del mundo no? ?”

