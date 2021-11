Pequeño asteroide “bailando” alrededor de la Tierra: ¿es parte de la luna?

deBandera de Tanya Cerrar

El asteroide Kamo’oalewa se considera un semisatélite de la Tierra. Ahora los investigadores están publicando nuevos datos y teorías: ¿es un pequeño asteroide parte de la luna?

Tucson: gira alrededor de la Tierra no solo una luna, sino también cinco de los llamados cuasi-satélites, que son pequeños asteroides que giran alrededor del Sol en una órbita similar a la Tierra y, por lo tanto, no se mueven de lado. Se sabe poco sobre estos satélites porque son pequeños y difíciles de observar. Solo una vez al año, en abril, los grandes telescopios de la Tierra tienen la oportunidad de observar el semisatélite más estable de la Tierra, el asteroide Kamo’oalewa (469219) Kamo’oalewa. Los investigadores que trabajan con el astrofísico Benjamin Sharkey (Universidad de Arizona) ahora han aprovechado esta oportunidad. im Fachjournal Communications Earth & Environment Se publicó un estudio sobre el compañero poco conocido de Little Earth.

Los investigadores de Sharkey sugirieron en su estudio que (469219) Kamo’oalewa debe estar relacionado con la luna. Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación de Sharkey examinó, entre otras cosas, el espectro de reflexión del pequeño asteroide, es decir, la luz que refleja. Resulta que Kamo’oalewa tiene una superficie rojiza. Esto se refiere a una composición a base de silicato, escriben los autores del estudio. Sin embargo, el material es mucho más rojo de lo que normalmente se ve en los asteroides del sistema solar interior. Sobre todo, el material es similar a las rocas lunares, que los astronautas de la NASA llevaron consigo desde la Luna a la misión Apolo 14.

El cuasi satélite Kamo’oalewa orbita el Sol y se mantiene fiel a la Tierra. (imagen de archivo) © JPL / NASA

Asteroide (469219) Kamo’oalewa es la semiluna de la Tierra, ¿proviene de la luna?

Pero, ¿de dónde vino el asteroide Kamo’oalewa? Los investigadores también abordaron esta cuestión en su estudio y desarrollaron varias teorías al mismo tiempo. Una posibilidad es que el pequeño cuerpo celeste, estimado en menos de 100 metros de diámetro, sea un simple Objeto Cercano a la Tierra (NEO). Los investigadores escribieron que los asteroides troyanos estables no descubiertos también podrían ser una fuente potencial de Kamaloa. La teoría, a la que los investigadores dedicaron la mayor parte del espacio en su estudio, tiene algo que ver con la Luna, comprensible, dada la naturaleza del pequeño asteroide.

Los investigadores describieron que Kamo’oalewa podría haber sido una porción de la luna que se rompió cuando se estrelló contra la superficie de la luna. El estudio continúa: “El espectro de reflexión de Kamo’oalewa apoya la hipótesis del esputo lunar”. Los autores continúan diciendo que la baja velocidad del pequeño asteroide cuando se acerca a la Tierra y la Luna es una indicación de que el cuerpo celeste puede originarse en o desde el sistema Tierra-Luna. Después de todo, los objetos cercanos a la Tierra tendrán velocidades más altas cuando se acerquen a la Tierra.

Experto de la NASA dice: semisatélite Kamo’oalewa ‘atrapado bailando con la Tierra’

El asteroide Kamo’oalewa, también conocido como 2016 HO3, fue descubierto en abril de 2016. “El asteroide ha bailado un poco con la Tierra”, dijo Paul Chodas del programa Near-Earth Objects (NEO) de la NASA en ese momento. El nombre hawaiano Kamo’oalewa se refiere a un cuerpo celeste oscilante. El cuasi satélite de la Tierra necesita 366 días para orbitar el Sol, y la distancia a la estrella central es aproximadamente la misma que la de la Tierra desde el Sol.

La órbita de Kamo’oalewa hace que el cuasi-satélite alcance unos 16 millones de kilómetros de la Tierra (perihelio), y su distancia máxima de la Tierra (afelio) es cien veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna. Los cálculos muestran que Kamo’oalewa ha sido un semisatélite estable en la Tierra durante casi cien años. Sin embargo, alrededor del año 2341, cambiará su órbita para asumir una órbita en forma de herradura. (pestaña)