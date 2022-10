Pérdidas de precios bajos: ¿Qué tan resistente es el DAX?

El horror en el sector tecnológico de EE. UU. está entrando en la siguiente ronda con Amazon. La resistencia del mercado a las malas noticias se pondrá a prueba hoy. El DAX está perdiendo parte de sus ganancias semanales.

La resistencia de los mercados se pondrá a prueba nuevamente al final de la semana. con el aspecto sombrío de amazon El horror continúa en el sector tecnológico en los Estados Unidos. Los informes trimestrales de “Big Tech” causaron miedo y terror esta semana, pero hasta ahora principalmente en el sector tecnológico.

Zalando al final del DAX

A la hora del almuerzo, las acciones de Zalando se ubicaron en el extremo inferior del índice DAX con pérdidas de precios de más del tres por ciento. El periódico está lidiando con indicios de que el minorista en línea más grande del mundo, Amazon, tendrá ventas navideñas débiles. Con Hellofresh y Delivery Hero en MDAX y About You en SDAX, otros minoristas en línea se sienten atraídos por Amazon.

A la luz de la alta inflación, el dinero ya no se encuentra suelto en los bolsillos de los consumidores. El estado de ánimo del consumidor se desploma y los gastos que no son absolutamente necesarios no se realizan ni se posponen.