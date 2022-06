Philips Hue llega primero sin hilo

Philips Hue no parece tener ningún plan para admitir Thread en este momento. Esto salió de una entrevista con Jorge Yanni.

Philips Hue: sí importante, tal vez para Thread

Con el sistema de iluminación Philips Hue, Signify es uno de los líderes en lo que respecta a la compatibilidad con el nuevo Smart Home Standard Matter. Según su propio comunicado, Philips Hue debería estar directamente en frente tema ser compatible Cuando se trata de clientes potenciales, Signify asume un papel de esperar y ver, según una entrevista material de casa inteligente Con la salida de George Yanni.

Si bien Yianni ve un gran potencial en Matter, no está del todo seguro acerca de Thread. Así que ve un riesgo en el hecho de que habrá muchas aplicaciones de diferentes fabricantes en la misma red. El hilo de Philips Hue no se queda fuera, pero actualmente no quieren construir luces de hilo.

La integración de Matter en el sistema Hue debería pasar completamente desapercibida para la mayoría de los usuarios para que Alexa, Google Assistant o HomeKit puedan seguir utilizándose con normalidad.

