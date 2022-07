Picadura de garrapata: niño de 5 años no puede hablar durante 12 horas

Cuando una niña fue mordida por una garrapata, de repente quedó paralizada. Entonces su madre advierte enfáticamente a otros padres.

Granada – El verano te invita a quedarte al aire libre en el campo y finalmente recargar las pilas con vitamina D después de un largo invierno. Pero esto también conlleva riesgos: insectos o garrapatas acechan en el césped. Además de las picaduras de insectos por avispas y abejas, que pueden provocar reacciones alérgicas, las picaduras de garrapatas, conocidas como “picaduras de garrapatas”, también pueden ser peligrosas. Una madre del estado estadounidense de Mississippi tuvo que probar esto una vez. Su hija de cinco años se estaba comportando de manera sospechosa y preocupante cuando finalmente descubrió al culpable en su cabeza.

Picadura de garrapata: un niño de 5 años no puede hablar durante 12 minutos

Una picadura de garrapata puede provocar parálisis por garrapata en niños pequeños si no se quita la garrapata. (Imagen de icono) © Andreas Jura / Imagen

Kaylene Kirk, de cinco años, de Granada, se despertó una mañana y de repente no podía hablar ni caminar. Esto fue un gran shock para su madre, Jessica Griffin. Ella recurrió a Facebook para describir el incidente y explicó: “Al principio pensé que sus piernas se habían dormido, hasta que me di cuenta de que apenas podía hablar”. Y mientras peinaba el cabello de la niña, vio una picadura de garrapata con ella, según el Daily Mail Online Tick Kailyn en la cabeza. La madre actuó de inmediato y llevó a su hija directamente a la sala de emergencias de la clínica.

Allí, los médicos del niño de cinco años le diagnosticaron la llamada parálisis por garrapatas, que puede ser transmitida por más de 40 especies diferentes de garrapatas en el mundo. Sin embargo, en Alemania, los expertos detectan cada vez más garrapatas tropicales. Por lo general, la enfermedad solo afecta a los animales domésticos o al ganado de rebaño. Sin embargo, parece que incluso los niños pequeños no son inmunes a ella. Luego experimentan síntomas como fatiga, dolores musculares o entumecimiento en las piernas. Como en el caso de Kaylin, si no se quita la garrapata, puede paralizar las extremidades, incluida la lengua y la cara.

“¡Por ​​favor revisen a sus hijos!”: Madre advierte a los padres después de que su hija queda paralizada por garrapatas

Afortunadamente, todo salió bien para Kaylin: como ya esperaban los médicos, los efectos secundarios desaparecieron después de 12 a 24 horas. Sin embargo, luego de esta experiencia, su madre quiere advertir a otros padres para que no tengan que pasar por la misma experiencia. “¡Por favor, por el amor de Dios, revisa a tus hijos por garrapatas!” Advirtió admirablemente en su cuenta de Facebook. Finalmente, la parálisis por garrapatas es más común en niños que en adultos. Para prevenir una picadura de garrapata, puede mantener la sangre alejada con varios remedios caseros. A las garrapatas no les gusta el ajo ni el aceite de coco.

