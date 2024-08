Pioneers of Pagonia: Magic Update trae nuevos enemigos, unidades y cadenas de elementos

En Gamescom, Envision Entertainment presentará la siguiente fase de acceso anticipado: la actualización Magic que traerá nuevos enemigos, unidades, edificios, bienes y cadenas de generación en noviembre. Pero Volker Wertich no quiere pensar en la versión 1.0 del juego, ya que se ampliará el acceso anticipado. Pronto estará disponible una hoja de ruta actualizada.

El viaje de acceso temprano de Pagonians se encuentra con la magia

Tras la actualización económica, cooperativa y minera, el próximo contenido nuevo de Pioneers of Pagonia inicialmente será una expansión sobre el tema mágico. ¿Entonces sigue la versión 1.0? No, explica el director creativo e inventor de Seidler, Volker Wertsch, en una entrevista con ComputerBase. Por un lado, antes de la actualización mágica, hay una actualización de calidad de vida programada para aparecer en septiembre. Por otro lado, los desarrolladores están esperando un año más de Acceso Anticipado: todavía hay muchas cosas que quieren incorporar al bullicioso juego de construcción. Wertich está satisfecho con el camino recorrido hasta el momento.

Pero lo primero es lo primero; ¿Qué es realmente una actualización mágica? La fantasía siempre se ha incluido en Pioneers of Pagonia, pero en noviembre seguirán varias mecánicas de juego nuevas en torno al tema de la magia y la hechicería. Los jugadores pueden encontrar gemas en las minas que pueden combinarse con metales preciosos para crear una varita mágica. En este contexto, habrá 20 nuevos elementos y 5 nuevos edificios que permitirán a los jugadores entrenar a 3 magos y 7 brujas diferentes en una academia de magia.

Brujas, brujas y cazadoras de tesoros

Los hechiceros se destacan en la lucha contra sombras y fantasmas, por lo que pueden apoyar a los Rangers y a los famosos Daredevils. Las brujas, por otro lado, tienen como objetivo luchar contra los condenados. Es un nuevo tipo de enemigo que viene con 3 subclases. El juego debería contener entonces 8 tipos diferentes de oponentes. Los Malditos pueden sorprender y maldecir áreas, creando tótems que atacan a las unidades de los jugadores y las ahuyentan. Los condenados ni siquiera se detienen en la zona específica del asentamiento pagoniano, pero las brujas pueden poner fin a las maldiciones y a los condenados.

Pioneros de Pagonia – The Damned (Foto: Envision Entertainment) imagen 1 De 2

Pioneros de Pagonia – Cazadores de tesoros (Foto: Envision Entertainment)

Otra nueva mecánica de juego relacionada con un cazador de tesoros. Con la Actualización Mágica, se pueden descubrir nuevos puntos de interés en mapas generados por procedimientos, como ruinas antiguas. Los cazadores de tesoros pueden encontrar aquí oro, armas, artefactos u otros tesoros, o mapas del tesoro. La unidad civil funciona de manera similar a los exploradores y geólogos y puede ser enviada en un viaje fuera del área del jugador con raciones.

Otro año de acceso anticipado

En diciembre, Pioneers of Pagonia presentará más de 55 edificios y más de 100 elementos diferentes, un año después del lanzamiento del acceso anticipado. Pero Volker Vertich no quiere pensar en la versión 1.0 y en finalizar el acceso anticipado todavía; Envision Entertainment planea continuar desarrollando Pioneers of Pagonia durante algún tiempo.

Hoja de ruta de acceso temprano para los pioneros de Pagonia (Imagen: Envision Entertainment)

Explica que se publicará una hoja de ruta actualizada después del parche de Magic en noviembre y que primero debería determinarse dentro del propio equipo, pero el acceso anticipado está previsto para aproximadamente un año más. ComputerBase cubrió lo que podría contener y cómo Volker Vertich ve el primer año de los Pagonianos en un artículo separado.