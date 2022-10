Piscina ofrecida en el jardín.

MOB: ¿Hasta qué punto las soluciones correspondientes también pueden ayudar al personal de campo?

Altweger: Siempre hay clientes que no son muy competentes técnicamente y que no quieren utilizar la solución. Aquí es donde entran los trabajadores de campo. Dado que puede mostrar visualmente productos, procesos, etc. directamente al cliente, hace que el trabajo del empleado en el sitio sea mucho más fácil.