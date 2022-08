Pixel: la actualización a Android 13 provoca problemas de carga inalámbrica

Desde que Google agregó la función al Pixel 3 en 2018, los modelos insignia de la línea Pixel han podido cargarse de forma inalámbrica. Sin embargo, la actualización de Android 13 parece estar causando problemas con algunos dispositivos. Es probable que el Pixel 4 (XL) se vea afectado principalmente por esto.





Google lanzó a principios de esta semana para Androide 13 para algunos modelos de Pixel. Si bien la actualización brinda muchos beneficios, los propietarios de Pixel 4 (XL) o Pixel 6 (Pro) deberían considerar instalar la actualización más adelante. Como algunos usuarios en Reddit (A través de 9to5google), parece que la función de carga inalámbrica no funciona después de la instalación. Los propietarios de Pixel 6 (Pro) no tienen la opción de volver a Android 12 después de una actualización.



Si bien algunos propietarios de píxeles ya no reconocen las estaciones de carga inalámbricas después de la actualización, la carga se detuvo después de unos minutos para otros usuarios. En este caso aparece un mensaje de que el smartphone no lo tiene Electricidad ha sido salvado.

La causa exacta sigue abierta.

La causa del problema actualmente no está clara. Es posible que el error esté relacionado con el software que controla la carga inalámbrica. Estos programas son necesarios para ajustar la velocidad de descarga, entre otras cosas. Por ejemplo, el proceso de carga se interrumpe si el dispositivo se deja en la estación de carga durante mucho tiempo. Esto es para proteger la batería del teléfono inteligente.

El error no solo debería estar presente con los cargadores de Google, sino también con otras estaciones de carga inalámbricas. Un usuario sugiere que reiniciar en modo seguro corrige temporalmente el error. Sin embargo, hasta ahora, Google no ha comentado oficialmente el problema ni ha prometido solucionarlo.