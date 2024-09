Pixel Watch 3 en pruebas: cuanto más grande, mejor

Por supuesto, Google no solo actualizó sus teléfonos inteligentes Pixel este año (aquí están mis pruebas en Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL), sino que también presentó una nueva versión del Pixel Watch. La nueva versión encaja bien en este caso, porque a diferencia del salto del Pixel Watch 1 al 2, el salto del Pixel Watch 2 al 3 es mucho menor. Sin embargo, la mayor diferencia aquí es la novedad de que el Pixel Watch 3 ahora también está disponible en una versión de 45 mm, que a algunos usuarios definitivamente les gustará más en su muñeca que la versión de 41 mm, que a veces es demasiado pequeña.

El propio Google dice que el área de visualización activa del Pixel Watch 3 es un 10% más grande en comparación con el Pixel Watch 2. Si tomamos el modelo de 45 mm como comparación, debería ser un 40% más. La pantalla compacta de Actua debería proporcionar un brillo de hasta 2000 cd/m², con el AOD funcionando a sólo 1 cd/m². La frecuencia de actualización se ajusta dinámicamente de 1 a 60 Hz. Ambos tamaños están disponibles con caja de aluminio negro Mae y brazalete de obsidiana, así como con caja de aluminio plateado cepillado y brazalete de porcelana. El modelo de 45 mm también está disponible con caja de aluminio mate y correa de panal. El modelo de 41 mm también está disponible con una caja de aluminio en color dorado champán con brazalete color miel y una caja de aluminio plateado pulido con brazalete de cuarzo rosa. En cuanto a los accesorios, puedes elegir entre una pulsera deportiva activa, una pulsera de cadena o una pulsera de cuero, cada una en diferentes colores.

El Pixel Watch 3 está disponible por 399 € (41 mm) o 449 € (45 mm) en la versión Wi-Fi. Para LTE hay que añadir otros 100 euros. Es decir: 499 euros para el modelo de 41 mm o 549 euros para el modelo de 45 mm.

Hasta aquí los datos maestros ahora generalmente conocidos. Google me proporcionó el modelo de 41 mm este año. Un poco más tarde se me permitió echar un vistazo a la versión de 45 mm porque quería comparar su tamaño directamente con el anterior Pixel Watch 2. Además: chico gordo, brazos gordos: el modelo más grande también se siente menos perdido en mis brazos que la versión estándar.

Desde el principio, me alegró ver que las correas existentes que compré para el Pixel Watch 2 también se podían conectar fácilmente al nuevo modelo. Puede facilitar la decisión de compra para algunas personas. PERO: Lamentablemente, esto sólo se aplica a la versión de 41 mm del reloj; El eslabón del brazalete del reloj de 45 mm es ligeramente más ancho. Pero aparte de eso, el diseño básico de los relojes no ha cambiado en comparación con el modelo anterior. Los biseles ligeramente más estrechos apenas se notan; Todavía parece bastante gordo en comparación con la competencia. Quien ya esté acostumbrado, por supuesto, no tendrá nada de qué quejarse. Esto no me molesta en absoluto.

Por el contrario, rápidamente noté la pantalla notablemente más brillante, lo que hace que los colores de las esferas del reloj se destaquen mejor. Además, no tuve dificultades para leer la pantalla bajo la luz solar intensa. Esto es un poco diferente con el Pixel Watch 2. Uno o dos probadores me dijeron que rápidamente experimentaron pequeños y grandes arañazos en el cristal de la pantalla, que, según Google, estaba bien protegido. A pesar de mi vida laboral diaria bastante activa, afortunadamente todavía no he estado expuesto a esto.

La tecnología Qualcomm SoC Wear 5+ Gen 1 se ejecuta dentro del Pixel Watch 3. No solo parece ser muy eficiente energéticamente (volveré a eso en un momento), sino que también garantiza un rendimiento rápido y generalmente agradable cuando se ejecuta. el reloj. Como de costumbre, puedes deslizarte por los mosaicos de izquierda a derecha (o viceversa), usar la corona para desplazarte por la lista de aplicaciones y opciones, luego presionar el botón Inicio para regresar a la pantalla de inicio. Aquí nada ha cambiado en comparación con sus predecesores.

El corazón de los datos de medición y actividad física del Pixel Watch 3 vuelve a ser la aplicación de Fitbit, que debes instalar en tu teléfono inteligente. A diferencia del Pixel Watch 2, aquí se recopilan algunos datos de medición nuevos. Entre otras cosas, el llamado valor de carga central. Este valor ayuda a los usuarios a comprender y optimizar mejor la carga cardiovascular durante el entrenamiento. El valor se determina en función del esfuerzo físico realizado durante el entrenamiento, teniendo en cuenta datos adicionales como tu edad y frecuencia cardíaca.

Google también ha mejorado el Pixel Watch 3 para ofrecer más opciones, especialmente para los corredores. Ahora puedes usar la aplicación para crear sesiones de entrenamiento continuo que cambian diariamente. Cuando lo configuras, le dices a la aplicación si eres un corredor experimentado o un completo principiante. Durante tu entrenamiento de carrera, el reloj te mostrará en qué fase de entrenamiento te encuentras actualmente. No es necesario que lleve consigo un teléfono inteligente, todo funciona directamente en el reloj, incluido el GPS. Sorprendentemente, durante mis entrenamientos de prueba, el reloj no avisó a los servicios de emergencia algunas veces: Pasé por alto el hecho de que Fitbit también registró una frecuencia de pulso de 135 pulsaciones por minuto, lo que es un valor de advertencia si se excede. Debido a mi estatura y, sobre todo, a mi estado, esto siempre se conseguía con relativa rapidez, y el reloj a menudo me avisaba de ello. Pero puedes editar esto más tarde.

Con un uso normal del reloj, puedo aguantar un día y medio con la batería del modelo de 41 mm. La pantalla siempre encendida estaba activada, pero durante las sesiones de entrenamiento solo registraba los 8 km que iba en bicicleta al trabajo. La versión de 45 mm tiene una autonomía de poco menos de dos días con el mismo uso. Para las carreras de entrenamiento, aquí solo tenía la versión de 41 mm, pero al final de la tarde el reloj ya tenía entre un 10 y un 15% de carga restante. Con el reloj de 45 mm, ciertamente era posible pasar otra noche sin cargar, pero era inútil.

Pero me gustaría terminar esto primero. Con el Pixel Watch 3, Google ha vuelto a fabricar un muy buen reloj inteligente este año, pero al menos ahora está disponible en una versión más grande. A cualquiera que no haya podido acostumbrarse al aspecto de los modelos anteriores tampoco le gustará el Pixel Watch 3. No ayuda que el bisel de la pantalla sea un poco más estrecho y que la batería dure un poco más que en el Pixel Watch 2. Los corredores ciertamente disfrutan de la nueva funcionalidad de Fitbit, y el entrenamiento de carrera generado por la aplicación parece muy bien pensado. y adaptado a las ‘habilidades’ del usuario en cuestión.

Sin embargo, si no está necesariamente interesado en la versión de 45 mm del Pixel Watch 3, sino que simplemente está considerando cambiar del Pixel Watch 2, le recomendamos esperar al menos un año más, siempre que Google lance un nuevo modelo en el Reloj 2025. adelante. En mi opinión, las diferencias no son lo suficientemente significativas como para justificar una pequeña actualización. De todos modos, lo que destaca para mí es la opción de poder utilizar un Pixel Watch más grande en lugar de tener que elegir siempre una versión demasiado pequeña para mi muñeca. Agradecerás la duración de la batería un poco más larga con una pantalla más brillante.

