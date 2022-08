Placa base HTPC defectuosa y GPU para juegos defectuosa: se busca un reemplazo

¡Bienvenidos todos!

Después de leer PC Base durante AÑOS, creé una cuenta hoy, después de haber perdido mi tarjeta gráfica (Radeon 7870 GHz) en una PC para juegos y probablemente hace 3 semanas desde mi placa base HTPC.

De hecho, soy bastante estricto al respecto, gracias a ComputerBase, pero no puedo decidirme o tengo miedo de decir tonterías, así que aquí está la pregunta doble sobre la placa base HTPC y la GPU discreta.

Si es necesario, lo dividiré y haré una publicación adicional en la sección de GPU.

Gracias por las opiniones y aportes,

Saludos c-freak-p

1. ¿Quieres jugar en PC?

¿Qué son exactamente los juegos?

HTPC: Couch co-op con consolas en Linux (Stardew Valley) o legado bajo Wine (Rayman’s Raving Rabbits)

PC para juegos: bajo Windows, principalmente, material antiguo debido a la falta de GPU (C&C, Dungeons 2/3, Grim Dawn, Racedriver Grid, Old Need for Speed, Witcher 1+2, All MassEffect 1+2, Mirrors Edge (2) , . .) o los últimos pequeños juegos independientes (Gris, Hoa, Aer, Hob, …)

Full HD es suficiente para ambos

Full HD es suficiente para ambos ¿Configuración de gráficos ultra/alta/media/baja?

Debería ser agradable 🙂 Si las cosas no van bien, el precio bajará.

Debería ser agradable 🙂 Si las cosas no van bien, el precio bajará. 30 ¿Es suficiente para ti? FPS ¿O debería ser 60 o incluso 144 fps?

HTPC: No importa mucho, vengo de un Athlon 5350 y fue lo suficientemente rápido (excepto por la pantalla dividida de Stardew Valley después de la última actualización)

PC para juegos: al menos 60 fps estaría bien, pero la pantalla no es tan rápida como 60.

2. ¿Te gustaría usar tu computadora para editar fotos/música/videos o CAD? ¿Como hobby o eres un profesional? ¿Qué software usarás?

HTPC: No, nada es más especial que jugar con una pista de audio en Audacity.

PC para juegos: Gimp, Inkscape, Handbrake, Audacity, a veces Blender bajo Linux; Bajo Windows nada en tendencia. Solo juega allí.

3. ¿Tiene requisitos o deseos especiales (overclocking, una PC particularmente silenciosa, iluminación RGB, …)?

Ambos: Debe ser AMD.

Me gustaría quedarme con el caso.

HTPC debería ser lo más eficiente energéticamente posible (TDP bajo, ¿alguien tiene Athlon 3000G?)

En una PC para juegos, me gustaría llegar a una versión de gama media de la serie AMD 7000 el próximo año si no hubiera precios increíbles. Pensé que podría cambiar del próximo 7870 al próximo 7870. Ok… quizás una tarjeta de transmisión (usada) (¿RX6650/RX6600?)

4. ¿Cuántas pantallas quieres usar? ¿Número, modelo, resolución, frecuencia de actualización (hercios)? ¿Es compatible con FreeSync (AMD) o G-Sync (Nvidia)? (¡Incluya un enlace al fabricante o compare precios!)

HTPC: pantalla única Nec E505, 50″, Full HD, 60 Hz

PC para juegos: Pantalla única, 24 pulgadas, FullHD, IPS, 60Hz

5. ¿Todavía tiene una computadora vieja, partes de las cuales se pueden reutilizar? (¡Incluya enlaces a las especificaciones del fabricante o compare precios!)

Es posible que la placa base del HTPC esté defectuosa; simplemente se apaga después de un breve período de tiempo y el LED de LAN parpadea. Por lo tanto, se debe reemplazar la CPU + la placa + la RAM.

Enlace HTPC en geizhals.at.

La tarjeta gráfica de su PC para juegos puede estar defectuosa: se está expulsando debido a una sobrecarga de la GPU después de mostrar brevemente un patrón de barra amarilla. Entonces la GPU debe ser reemplazada.

Enlace a la computadora de juego en geizhals.at.

Otros dispositivos redundantes:

6. ¿Cuánto dinero quieres gastar?

HTPC: ~350 para CPU, RAM y placa

PC para juegos: ~300 Si eso es suficiente por un tiempo, o lo menos posible, también está bien usarlo.

7. ¿Cuándo quieres comprar la computadora? ¿Lo antes posible o puede esperar unas semanas/meses?

Feliz pronto con tu PC para juegos

HTPC también estaría bien si estuviera en funcionamiento nuevamente para Navidad.

8. ¿Quiere armar la computadora usted mismo o armarla (en tienda o por ayudantes voluntarios)?

Incluso hombre, cuando se trata de computadoras.