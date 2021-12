Placa base ROG Maximus Z690 Hero: Asus confirma errores de ensamblaje y retira las placas base

Asus llama a las placas base ROG Maximus Z690 Hero seleccionadas para Intel Alder Lake (prueba). El fabricante asegura que las placas de circuito afectadas pueden funcionar mal como resultado de soldar incorrectamente un condensador. Hasta ahora, los informes sobre placas base defectuosas solo deberían provenir de América del Norte.

[Anzeige] Opera es su navegador personal con VPN, mensajería y billetera criptográfica gratuita para teléfonos inteligentes y PC. ¡Descarga Opera ahora!

Sospecha confirmada

Hace unos días, los primeros usuarios de la placa ROG Maximus Z690 Hero llegaron con informes de errores. Si indica el código de error “53” (no hay memoria instalada), su computadora no puede iniciarse. Se encontró que los MOSFET que aparentemente se sobrecalentaron estaban cerca de mostrar el símbolo de depuración en los tableros afectados, pero no en todos.

Youtube Buildzoid Al comparar las imágenes publicadas por los clientes afectados, se hizo evidente que todas las placas de circuito defectuosas (incluidas aquellas sin un defecto aparente) tenían una cosa en común en comparación con las que no estaban defectuosas anteriormente: el condensador polarizador, soldado directamente al lado de los MOSFET, estaba instalado en la dirección exactamente opuesta. Buildzoid sospecha que esta es la causa del fallo.

en Facebook Asus ahora ha confirmado: la instalación defectuosa de un condensador en la fuente de alimentación de la memoria en la línea de producción es responsable del problema.

En nuestra investigación en curso, hemos identificado tentativamente un posible problema de condensador de memoria invertida en el proceso de producción de una de nuestras líneas de producción que podría provocar la corrección del código de error 53, falta de funcionalidad o daños en los componentes de la placa base.

Las placas base vienen con algo llamado Máquinas de recoger y colocar Equipado con componentes. Los componentes se suministran normalmente “por rollo”. Si este rodillo se instala incorrectamente, o si se enrolla incorrectamente, puede resultar en una instalación incorrecta.

Afectado por estos productos

Asus seguro que identificaron las placas base afectadas. Debe incluir el número de pieza 0 MB 18 E0-MVAAY0 y un número de serie que comienza con MA, MB o MC. Ambas informaciones se pueden encontrar en la caja de la placa base y no en la placa de circuito. Se solicita a los propietarios de esta placa que se comuniquen con el soporte de Asus.