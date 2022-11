Pobreza en Alemania: cuando el dinero no es suficiente

Han pasado algunos meses desde que apareció el hashtag en Twitter. Alguien que explicó lo que la sociedad ha ignorado tan gustosamente. Bajo el hashtag #IbinArmuts, los pobres describieron su destino, escribiendo sobre las dificultades financieras y la inquietante pregunta: ¿Cómo debería continuar? ¿Quién debería pagar todo esto? Más de 100.000 tuits atestiguan ahora el miedo a la próxima factura y la vida a nivel de subsistencia.

El tráfico de Twitter, por supuesto, solo muestra una parte de lo que es real. Al mismo tiempo, las personas de ingresos medios miran con ansiedad los recibos y las facturas de gas y electricidad debido a la inflación y la crisis energética, los bancos de alimentos se quejan de la gran avalancha. “Desde el comienzo del año, hemos visto un aumento del 50 por ciento en los clientes”, El jefe de la organización universitaria Tafel Deutschland dijoJochen Brühl, Düsseldorf “Rheinische Post” (sábado). En total vendrán unos dos millones de personas. Al mismo tiempo, las donaciones de alimentos disminuyeron. “Alrededor de un tercio de las juntas están tan sobrecargadas que han tenido que congelar los procesos de admisión”, dijo Brull.

Una persona pobre es alguien que gana menos de 1251 euros netos

Oficialmente, en Alemania, cualquier persona por debajo del 60 por ciento está en riesgo de pobreza. El llamado equivalente de ingreso neto Renta neta ponderada por el número y edad de los miembros de la familia. Según la Oficina Federal de Estadística, el año pasado fue de 15.009 € netos al año (1.251 € al mes) por persona que vivía sola, y para dos adultos con dos niños menores de 14 años fue de 31.520 € netos al año (2.627 €). Por mes).

Según los datos actualmente disponibles, el 15,8 por ciento de la población alemana está afectada, es decir, unos 13 millones de ciudadanos. Valor récord, calculado recientemente por Paritätische Wohlfahrtsverband. Antes del comienzo de la pandemia de Corona, el número de personas que vivían por debajo del límite correspondiente era inferior a 600 000 personas.

Este criterio de valoración no está exento de polémica: por ejemplo, no se incluyen los bienes y no se tienen en cuenta los gastos. Además, los críticos objetan que el valor mide principalmente la desigualdad, pero no la pobreza. En un país con un ingreso más alto, por ejemplo, el umbral de pobreza es correspondientemente más alto. Esto también muestra una mirada a otros países europeos. El umbral en países más prósperos como Noruega, Suiza y Luxemburgo es más alto que en Alemania; en países como Rumanía, Grecia o Albania, por otro lado, es mucho más bajo.

Informe de pobreza compartido: 13,8 millones de personas en Alemania viven en la pobreza Muchas personas ahora notan que su dinero simplemente no es suficiente en comparación con meses anteriores. © Fuente: Reuters

Los padres solteros se ven más afectados que el promedio

No es sólo el lugar de residencia lo que afecta la pobreza. distancia Los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística Una quinta parte de los alemanes gana menos de 16.300 euros al año. El 40 por ciento de los ciudadanos tiene que arreglárselas con un ingreso neto de menos de 22.000 euros al año, pero lo mismo para muchas personas que también ganan más de 28.400 euros.

A menudo se vuelve financieramente crítico para las personas en una constelación familiar muy específica. Si bien la exposición promedio al riesgo de pobreza para la población general es del 15,8 por ciento, más del 41 por ciento de los padres solteros corren el riesgo de pobreza. Solo los desempleados son los más afectados (48,8 por ciento).

Un tercio de las familias con tres o más hijos también experimentan dificultades financieras.

Bremen – casa pobre de la nación?

Una mirada a los estados federales muestra que en el sur económicamente fuerte, en relación con el promedio nacional, muy pocos alemanes están en riesgo de pobreza. En Baden-Württemberg, el riesgo de pobreza del año pasado fue del 13,9 por ciento; en Baviera fue solo del 12,6 por ciento.

La situación es diferente en el oriente de la república. Si bien Brandeburgo se beneficia claramente de su proximidad a Berlín (14,5 % en riesgo de pobreza), la propia capital (19,6 %), Sajonia-Anhalt (19,5 %) y Turingia (18,9 %) se encuentran entre los estados federales con mayor número de habitantes. en riesgo. de la pobreza Sólo Bremen es la más alta. Allí, el 28 por ciento, más de la cuarta parte de los ciudadanos se encuentran en una situación económicamente difícil.

Sin embargo, los críticos se quejan de que esta comparación no tiene en cuenta la estructura de ingresos del estado federal, por lo que también vale la pena echar un vistazo a la comparación según el promedio estatal. Si toma esto como base para el cálculo, la situación en Bremen se calmará. Luego, al 20,9 por ciento, la tasa allí es poco más de un quinto, mientras que en Baviera se eleva al 15,5 por ciento, más alta que todos los nuevos estados federales, excepto Berlín.

¿Cómo se distribuye la riqueza en Alemania?

Por otro lado, Oriente no es popular entre los ricos. Solo una fracción de la población de Mecklenburg-Vorpommern, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Thuringia puede mostrar un ingreso de más del 200 por ciento del ingreso neto equivalente. La excepción aquí es Brandeburgo, que a su vez debe beneficiarse de su proximidad a la capital federal.

¿Cuánto gana en qué condado?

Los datos de los estados federales muestran exactamente qué tan alto es el ingreso disponible en las respectivas provincias. Las Cuentas Nacionales de los Estados Federales (VGR) del grupo de trabajo utilizan una base de cálculo diferente a la utilizada para calcular la pobreza. Se calcula la renta disponible en lugar de la renta neta equivalente. Esto tiene en cuenta la renta básica (es decir, el salario más los ingresos del trabajo por cuenta propia, los ingresos de los activos y las asignaciones, como bonos de Navidad, etc.), los pagos de transferencias en curso, como los pagos de asignaciones parentales y prestaciones por hijos a cargo, y las deducciones de transferencias corrientes (impuestos, incluido el automóvil). impuestos y tasas de perros), etc. y cotizaciones a la Seguridad Social).

Según este relato, las provincias del sur de Alemania en particular son financieramente sólidas. En la ciudad de Heilbronn, la renta disponible per cápita en 2019 fue de más de 42 mil euros, mientras que en Gelsenkirchen fue de solo unos 17 mil euros. En el norte de la república, las regiones alrededor de Hamburgo son particularmente ricas, al igual que la región de Frisia del Norte, donde se encuentra la isla de Sylt.

Por cierto, a menudo se pueden encontrar altos ingresos en familias sin hijos. La proporción de los llamados DINK – “doble ingreso, sin hijos” (doble ingreso, sin hijos) en la población total es solo del 4,6 por ciento. Por el contrario, su proporción de hogares en el 5 por ciento superior de los grupos de ingresos es del 13 por ciento. Esta tendencia también se puede observar en parejas cuyos hijos viven fuera de casa porque ya se han mudado.

Aquí también se hace evidente la desventaja de los padres solteros. Constituyen el 5 por ciento de los hogares de la población total, pero solo el 1 por ciento se encuentra en el 10 por ciento superior de ingresos. En el grupo de ingresos más altos, hay incluso solo el 0,5 por ciento de padres solteros.

¿Cómo se compara con el resto de la población? Herramienta interactiva del Instituto Económico Alemán (IW) Descubrir. Aquí puede ingresar el ingreso familiar neto y el tipo de hogar, así como seleccionar el grupo, como la población total o los tipos de hogares individuales, con los que desea compararse.

Por cierto: todos los gráficos muestran datos que muestran el panorama de la pobreza y los ingresos antes del comienzo de la guerra contra Ucrania y antes del fuerte aumento de los precios de la energía y la inflación. El año pasado, la proporción de quienes no pudieron pagar sus facturas de servicios públicos a tiempo fue del 3,7%.

Según datos de la Oficina Federal de Estadística, casi un tercio de los alemanes pudieron cubrir gastos no planificados más grandes en 2021. Pero la medida en que la crisis actual afectará estos números no se sabrá hasta el próximo año.