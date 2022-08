Podcast “Aprendí algo de nuevo”: lo que los países exsoviéticos piensan sobre Putin

Durante décadas, juntos formaron el país más grande de la Tierra, pero desde su colapso, la relación entre los antiguos estados soviéticos y Rusia no podría haber sido más diferente. Algunos de ellos están cerca del Kremlin, otros temen convertirse en el próximo objetivo de Rusia. Algunas personas tienen una estrategia dual.

Grandes fantasías de Rusia, Sueños de una nueva Unión Soviética, Amenazas a los Estados bálticos. No sería la última guerra de Rusia contra Ucrania, si fuera a manos de las fuerzas del presidente Vladimir Putin salió victorioso en la puerta de al lado. Varios expertos y observadores de guerra rusos están convencidos de esto. “Si crees en las declaraciones de Putin, y creo que debes creerlas, la preocupación de Putin es la expansión territorial o al menos el control de más territorio que solo Donbass, Crimea y el puente terrestre”, dijo Carlo Masala de la Universidad de Bundeswehr. En junio en el podcast de Stern “Ucrania – Ubicación” explicado.

El presidente ruso lo quiere. Expansión del poder de la Federación RusaEl experto militar está convencido. Hay muchas posibilidades. Estos van desde zonas de amortiguamiento con la OTAN en las fronteras exteriores de Rusia hasta la creación de una nueva Gran Rusia, posiblemente dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética.

Después de su colapso a principios de la década de 1990, la Unión Soviética se dividió en 15 estados soberanos. Según el derecho internacional, Rusiacomo sucesor directo de Se considera la Unión Soviética. La relación de Moscú con los otros 14 estados postsoviéticos difícilmente podría ser diferente.

Ucrania: Putin está tratando de borrar del mapa al vecino más poblado de Rusia. Su brutal guerra de agresión contra Ucrania comenzó el 24 de febrero.

Bielorrusia: El único país exsoviético que apoya incondicionalmente a Rusia. En las Naciones Unidas, Bielorrusia fue el único país postsoviético que votó en contra de denunciar la guerra de agresión de Rusia. El país también forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar dominada por Rusia.

Bielorrusia es una dictadura dirigida por Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Putin. a diferencia de Bielorrusia ayuda a su gran vecino en términos de logística en la guerra de Ucrania. Lukashenko solo se abstuvo de enviar a sus soldados. Tal vez tenga miedo de nuevas protestas masivas de su propia gente. Esto casi derribó el régimen en 2020.

Lituania: Como parte de los estados bálticos, Lituania claramente se volvió hacia el oeste después del final de la Unión Soviética. Lituania ha sido parte de la Unión Europea y la OTAN desde 2004. En las Naciones Unidas, Lituania, al igual que los otros dos estados bálticos, votó a favor de condenar la invasión rusa de Ucrania. En los últimos meses, Lituania se enfrentó a Rusia. Vilna Mientras tanto, los transportes de carga rusos en ruta a Rusia se han detenido. Gueto ruso de Kaliningrado. O no Cuando la Unión Europea hizo que Lituania se rindiera, se ha reanudado el tráfico de tránsito. Esto alarma a Lituania, que advierte en contra de alejarse de Putin y prefiere mostrar fuerza. Ambos países siguen estrechamente entrelazados económicamente. Rusia El socio de exportación más importante y el segundo socio de importación más importante.

Letonia: A diferencia de Lituania, Letonia tiene una gran minoría rusa. Una cuarta parte de la población de dos millones son rusos. Pero solo los ancianos siguen apoyando a Putin. Letonia también es miembro de la Unión Europea y la OTAN desde 2004. En comparación con otros países bálticos, los letones son los menos dependientes económicamente de Rusia. Sólo Siete por ciento de las exportaciones Ve al país vecino del este, Nueve por ciento de sus importaciones Transferido a Letonia desde Rusia.

Estonia: También en Estonia, casi una cuarta parte de la población es de origen ruso. Rusia es eso Principal país importadorPero las relaciones económicas deben ser desmanteladas gradualmente. Estonia, por otro lado, quiere intensificar sus relaciones con Occidente. Tallin también se unió a la Unión Europea y la OTAN en 2004. Frente a las fantasías rusas de invasión, Estonia, al igual que sus vecinos en los estados bálticos, está preocupada por convertirse en la próxima víctima de la agresión de Moscú. Putin señaló en junio que La ciudad estonia de Narva considerado ruso.

República de Moldova: Obviamente, la República de Moldavia está del lado de Ucrania. Al menos la mayor parte del estado. Rusia domina una pequeña área en la frontera entre Moldavia y Ucrania: Transnistria se declaró independiente después del colapso de la Unión Soviética y tiene su propio gobierno y parlamento. Sin embargo, según el derecho internacional, Transnistria sigue siendo parte de Moldavia y ningún país del mundo reconoce la región como soberana.

Sin embargo, Rusia apoya a los separatistas en Transnistria tanto financieramente como en términos de política de seguridad. Moscú suministra gasolina gratis, paga pensiones y emite pasaportes rusos. Soldados de Rusia han estado estacionados en Transnistria como “mantenedores de la paz” durante tres décadas. “Rusia está creando una inestabilidad permanente en la región al mantener vivo este estado de facto”, dijo Sabine von Luis, del Centro de Estudios Internacionales y de Europa del Este en Berlín. ntv podcast “Aprendí algo de nuevo” Analízalo. Aunque la República de Moldavia es ahora un candidato oficial para la membresía en la UE, con una región disidente en su territorio que quiere formar parte de Rusia, tendrá dificultades para convertirse en un estado miembro. Moldavia votó a favor de una resolución internacional que condena la guerra agresiva de Rusia.

Georgia: Rusia también ejerce influencia en Georgia. El país del Mar Negro, al sur del Cáucaso, tiene dos regiones separatistas en su territorio: Abjasia y Osetia del Sur. Cuando la madre patria Georgia intentó retomar Osetia del Sur en 2008, Rusia intervino y empujó al ejército georgiano a retirarse. Cinco días después, la guerra terminó. La membresía en la OTAN o la UE sigue siendo difícil de alcanzar para Georgia, a pesar de los nuevos intentos posteriores a la guerra de Ucrania. Rusia permite que estalle el conflicto en territorio georgiano al apoyar a los separatistas en Abjasia y Osetia del Sur. Georgia también condenó el ataque ruso a las Naciones Unidas.

Armenia: El vecino del sur de Georgia depende de Rusia. El 27 por ciento de las exportaciones armenias van a Rusia, mientras que Armenia obtiene un tercio de sus importaciones de Moscú. yoEn el tema de Ucrania, Armenia es neutral, pero tampoco puede aislar a Rusia. En conflicto con su vecino Azerbaiyán por la región Nagorno-Karabaj Armenia depende de la ayuda rusa. Desde la segunda guerra en 2020, Armenia, miembro de CSTO, solo ha podido llegar a Nagorno-Karabaj a través de un corredor controlado por soldados rusos.

Azerbaiyán: El país entre el Mar Caspio y el Cáucaso es neutral con respecto a la guerra de Ucrania. Azerbaiyán está probando una estrategia dual: No condenen a Rusia, pero al mismo tiempo condenen a Occidente nuevas ofertas de gasolina atrapado Ucrania también es compatible: Bakú envía suministros de ayuda humanitaria y la compañía petrolera estatal opera 59 gasolineras en Ucrania. Las ambulancias y los bomberos ucranianos pueden repostar de forma gratuita. En 2020, Ucrania se puso del lado de Azerbaiyán en la Guerra de Nagorno-Karabaj.

Kazajstán: Ningún país de la ex Unión Soviética depende tanto de las importaciones rusas como el país sin salida al mar más grande del mundo. Kazajstán también es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. También existen estrechos lazos étnicos y culturales. El 18 por ciento de los 19 millones de ciudadanos son rusos, incluso en el norte de Kazajstán constituyen la mayoría de la población. Pero a la sombra de la guerra de Ucrania, Kazajstán lidera actualmente uno de ellos. doble estrategia. La Unión Europea está promocionando al gigante centroasiático como potencial proveedor de gas en el futuro, haciendo hincapié en la integridad territorial de Ucrania. Al mismo tiempo, se están haciendo intentos para no alienar demasiado a Rusia. “Kazajstán está tratando de seguir una política de oscilación económica y política. Quieren explotar su riqueza de recursos”, explica el experto político con sede en Viena y experto en Asia Central. hannes messner En el podcast de NTV Aprendí algo otra vez.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la población temía que algún día Rusia invadiera Kazajstán. Temen que la gran proporción de rusos en la población kazaja sea una buena excusa para que Putin use la fuerza armada para proteger a la minoría rusa. En el pasado, los nacionalistas rusos lo pidieron. para anexar el norte de Kazajstán dominado por Rusia. Ex presidente de Rusia Dmitri Medvédev Reforzó esos esfuerzos recientemente, a menos que su cuenta de redes sociales fuera pirateada, dice.

Uzbekistán: Uzbekistán es algo menos dependiente de Rusia. Aunque Moscú sigue siendo el socio importador más importante, el experto Hannes Messner habla de una “relación de conflicto abierta y clara” con Rusia. Uzbekistán dejó la CSTO en 2012. El país no participó en la primera votación sobre la resolución de la ONU y se abstuvo en la segunda votación. “Uzbekistán no reconoce a Crimea, Donetsk y Luhansk como rusos. Ha enfatizado la soberanía del territorio de Ucrania”, dijo Meisner.

Tashkent versus las fantasías del Kremlin de una Gran Rusia preocupado. Como muchas ex repúblicas soviéticas, Uzbekistán sufre de puntos conflictivos en su territorio. En la República Autónoma de Karakalpakstan estalló en julio protestas sangrientas Con 18 muertos. Hannes Messner está convencido de que Rusia tiene una mano en la agitación. El experto dijo que había “un fuerte rumor de que el servicio de inteligencia exterior ruso jugó un papel en el inicio de estos disturbios”. “Aprendí algo de nuevo”. Demostración del presidente uzbeko Mircigoyev de que Uzbekistán “confía en Rusia para su política de seguridad”.

Tayikistán: El país de Asia Central obtiene un tercio de sus importaciones de Rusia y es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Tayikistán se abstuvo de votar en las Naciones Unidas. El país no puede permitirse condenar a Rusia porque Moscú ha desplegado soldados en el país para proteger a Tayikistán de los talibanes y del ISIS del vecino Afganistán.

Kirguistán: Kirguistán también obtiene un tercio de sus importaciones de Rusia. a diferencia de en Tayikistán Pero Rusia también Importante socio exportador del país Kirguistán también se abstuvo de votar sobre la resolución de la ONU. El país está geográficamente más alejado de Rusia, pero como miembro de la alianza militar CSTO dominada por Rusia, depende en gran medida de Moscú por razones económicas y de seguridad.

Turkmenistán: No está claro cuál es la posición de la dictadura en Asia frente a la guerra de agresión rusa. turkmenistán No estuvo presente en toda la votación de la ONU. dictador Gurbanguly Berdimuhamedov Gobierna su país con puño de hierro y dicta las noticias que ven sus ciudadanos. La guerra de Ucrania no se discutió en absoluto en Turkmenistán.

De esta forma, ningún movimiento de protesta podría desarrollarse como en otros países postsoviéticos. Das escribe que los ciudadanos de países individuales están en su mayoría del lado de Ucrania. Centro de Estudios Internacionales y de Europa del Este. Donde las manifestaciones están permitidas, ya ha habido grandes manifestaciones de solidaridad con Ucrania.