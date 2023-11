PokéCoins gratis para el Black Friday: obtén tu recompensa rápidamente ahora

bgland24-de Mundo neto juegos

El Black Friday también está a la vuelta de la esquina en Pokémon GO. Niantic ha creado una emocionante recompensa mediante la cual puedes conseguir muchas PokéCoins de forma gratuita.

San Francisco: el Black Friday comienza cada año a finales de noviembre. En este evento de ventas, muchos minoristas de todo el mundo ofrecen precios más bajos y ofertas de descuentos especiales para atraer a los clientes a pagar. también Niantic Tiene un bono especial para este año. Pokémon Ir Diseñado para mantener contentos a los entrenadores del popular juego móvil.

Pokémon GO: PokéCoins gratis para el Black Friday: así es como obtienes la recompensa

¿De qué está hablando? Justo a tiempo para el Black Friday, las tiendas y comercios online de todo el mundo están llenos de descuentos y ofertas para alimentar el frenesí de compras previo a Navidad. Pokémon GO también ofrece nuevas ofertas a través de la tienda en línea para que los jugadores puedan abastecerse de PokéCoins virtuales y hacer sonar la caja registradora de Niantic.

Para que a los jugadores les resulte más atractivo comprar en la eShop, Niantic ofrece muchas PokéCoins gratuitas por compras por valor de alrededor de 20 € o más. Si aprovechas al máximo la oferta de Niantic, incluso podrás recolectar un total de 3200 PokéCoins como recompensa, siempre que quieras invertir esa cantidad de dinero en Pokémon GO. Hay varios paquetes que se incluyen en la oferta de recompensa de Niantic y actualmente pagan el doble de monedas.

¿Qué paquetes se ofrecen? Hay un total de tres paquetes en los que puedes aprovechar el bono de moneda. Hemos enumerado las casillas correspondientes aquí.

2.500 PokéCoins por 23,99 € (400 monedas de bonificación incluidas)

5.200 PokéCoins por 47,99 € (800 monedas de bonificación incluidas)

14.500 PokéCoins por 119,99 € (2.000 monedas de bonificación incluidas)

esto es importante: La oferta solo es válida para la Tienda Online Pokémon GO. Además, el bono expira el martes 28 de noviembre (hora local alemana). Otra limitación es que sólo puedes comprar cada paquete una vez. Niantic quiere asegurarse de que nadie se aproveche de la recompensa monetaria.

Noticias de Pokémon GO: ¿Qué está pasando actualmente en el juego?

Noticias diarias de Pokémon GO: Si quieres estar al día, te recomendamos nuestro artículo de noticias diario sobre Pokémon GO. Cada mañana revelamos qué eventos emocionantes tendrán lugar ese día, qué nuevos Pokémon llegarán al juego y qué promociones adicionales pueden aprovechar los jugadores actualmente. ¡Vale la pena echarle un vistazo!

¿Qué eventos sucederán en Pokémon GO en noviembre de 2023? Con la llegada de noviembre, los días más fríos están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, todavía vale la pena salir a buscar Pokémon. Por eso queremos estar aquí. Pokémon GO noviembre de 2023 Resumen mensual recomendar. Allí mostramos eventos que son particularmente notables o eventos que puedes omitir. Puedes encontrar todas las demás noticias importantes sobre Pokémon GO todas las mañanas en este artículo, que nos aseguramos de actualizar para ti todos los días.