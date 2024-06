Pokémon GO: Eventos en julio de 2024

Julio en Pokémon GO trae nuevos eventos. ¿Cuáles son las próximas fechas, cuáles son las próximas redadas, qué debería estar en su radar? MeinMMO muestra todos los eventos de un vistazo.

¿De qué eventos se tratan? Comienza el segundo mes de la Temporada de Trabajo en Equipo Celestial de Pokémon GO y, con él, muchas Ultrabestias acecharán las arenas a tu alrededor.

Además, el GO Global Festival es el evento más destacado del año Pokémon GO. Pero eso no es todo: también está el Día de la Comunidad, las Horas de Luz y muchos otros eventos.

En el resumen siguiente hemos resumido todas las fechas y eventos para usted. A continuación también puedes ver cuáles merecen la pena.

Trabajo en equipo celestial en Pokémon GO: comienza una nueva temporada Más videos



autoencendido





Todos los eventos de Pokémon GO en julio de 2024 de un vistazo

¿Qué muestra la descripción general? En este resumen encontrará todas las fechas ya conocidas para julio de 2024. De algunos eventos, hasta ahora sólo se conoce el nombre en inglés; Una vez conocido, se añadirá el nombre alemán.

Para los eventos para los cuales ya hay información adicional disponible, puede encontrar más detalles a través del enlace proporcionado para el evento en cuestión. Actualizaremos más eventos tan pronto como se conozcan.

Los Pokémon Shiny potenciales están marcados con un asterisco*.

fecha Ocurrió 01.07. Hasta el 03.09. Investigación innovadora con

Hisui-Fukano*, Larvitar*, Ordoch*, Milza*, Koivuav* y Mineras* 6 – 9 de julio paraíso acuático 6 – 7 de julio Incursiones de criptomonedas utilizando Crypto-Entei* 8 – 23 de julio Megaincursiones con Mega Sumpex* 8 – 13 de julio Visita desde la Ultra Dimensión 8 – 9 de julio Incursiones con Schlinking* 9 – 10 de julio Incursiones con Anego* 10 – 11 de julio Incursiones en Katagami* (hemisferio norte) y Kagoron* (hemisferio sur) 11 – 12 de julio Incursiones con Muramura (Hemisferio Oriental) o Coplocio (Hemisferio Occidental) 12 – 15 de julio Incursiones con Chappelle* (Europa, Medio Oriente, África, India) o

Masquito* (América/Groenlandia) o Voltriant* (Asia-Pacífico) 13 de julio GO World Festival – Día 1 con todas las Ultra Bestias

Toda la información sobre GO Fest 2024 14 de julio GO World Festival – Día 2 con Necrozma* 15 al 23 de julio Incursiones con Arctos* 17 al 22 de julio Recompensa excesiva: mejor juntos 20 – 21 de julio Incursiones de criptomonedas utilizando Crypto-Entei* 21 de julio Día de la comunidad con Zablardin* 23 de julio – 3 de agosto Incursiones con Boreas* (forma de encarnación) 23 de julio – 3 de agosto Megaincursiones con Mega Stullos* Del 25 al 30 de julio Súper bonificación: resistencia del acero 27 de julio Hiperrecompensa: día de megaincursión Del 27 al 28 de julio Incursiones de criptomonedas utilizando Crypto-Entei*

¿Qué eventos son particularmente notables en julio?

Estos eventos son dignos de mención: Una cosa está clara: julio se trata principalmente del GO Fest. Los aspectos más destacados se ven en consecuencia.

En el Festival Mundial GO Te encontrarás con todos los Ultra Monsters en las incursiones, incluso aquellos que solo están activos localmente. También puedes conseguir Necrozma y el nuevo monstruo Marshadow, pero sólo con un ticket. De lo contrario, probablemente aparecerían muchos monstruos fantásticos.

Te encontrarás con todos los Ultra Monsters en las incursiones, incluso aquellos que solo están activos localmente. También puedes conseguir Necrozma y el nuevo monstruo Marshadow, pero sólo con un ticket. De lo contrario, probablemente aparecerían muchos monstruos fantásticos. GO Fest también determinará cómo Hiperbono Aparece a finales de mes. Los detalles aquí aún no están claros, pero cuando se trata de bonificaciones, las semanas de bonificación siempre han sido lo más destacado en el pasado.

Aparece a finales de mes. Los detalles aquí aún no están claros, pero cuando se trata de bonificaciones, las semanas de bonificación siempre han sido lo más destacado en el pasado. De lo contrario, se trata básicamente de ellos. Súper monstruos. Consigue los monstruos que aún faltan o intenta conseguir máscaras brillantes si están disponibles.

Además, queda por ver cuál es el contenido oculto detrás de los acontecimientos cuyos nombres sólo se conocen hasta ahora. Como siempre, ¡te mantendremos informado, por supuesto! Por cierto: recientemente se ha hablado de arenas sin jefes de incursión. Queríamos saber: ¿Cuándo se harán cargo de los gimnasios en Pokémon GO?