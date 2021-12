Ponente abandona fin de año: Una vez más confusión en el equipo de Kamala Harris

Malos números de encuestas, falta de imagen personal y confusión en sus filas: estos son tiempos difíciles para el vicepresidente de Estados Unidos. Poco después de que se fuera su directora de comunicaciones, la portavoz Kamala Harris dejó el personal del Partido Demócrata.

El equipo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris está inquieto. La Casa Blanca anunció a pedido, en medio de encuestas de opinión deficientes y titulares de noticias negativos, que la portavoz de Harris, Simone Sanders, dejaría su cargo a fin de año. Dijo que Harris y el presidente Joe Biden están agradecidos por el trabajo de Sanders durante la campaña presidencial y su primer año en el gobierno. Es un miembro importante de la Casa Blanca y la extrañaremos.

Hace solo dos semanas se supo que la directora de comunicaciones de Harris, Ashley Etienne, El equipo se marchará a finales de año.Para dedicarse a otras tareas. El cambio se produce en un momento difícil para Harris: el vicepresidente de Biden ha estado sufriendo una disminución de los índices de aprobación durante meses. Recientemente, también han aumentado los informes de los medios sobre frustración y disfunción en el equipo de Harris.

En general, los primeros meses en el cargo no fueron bien para el demócrata. La mujer de 57 años fue alentada frenéticamente al principio como la primera mujer y la primera mujer negra en ocupar el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aún no ha logrado desarrollar su perfil. En las primeras semanas de la nueva administración, Harris no apareció en absoluto. Terminó encargándole a Biden varios problemas muy complejos, incluida la reducción de la inmigración ilegal. Harris no pudo anotar aquí, pero cometió varios errores y permaneció visible en general.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, intentó disipar cualquier impresión de problemas en el equipo de Harris. Psaki dijo que trabajar en una campaña presidencial y el primer año de un nuevo gobierno es gratificante pero también muy estresante. Es un proceso “normal” que algunos empleados se dediquen a nuevas tareas después de estos años intensos y decidan dormir más y tener más tiempo para asuntos privados.