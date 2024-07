Por eso la famosa exhibición del automóvil llega a su fin

El motor se queda en silencio: después de más de 20 años de acelerar a fondo, Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May dan su última vuelta juntos. Faces de “The Grand Tour” (Amazon Prime) concluye su exitosa colaboración. Con ellos se despide no sólo del salón del automóvil más popular del mundo, con 400 millones de espectadores, sino también del trío que hizo historia en la televisión.

En 2002, Clarkson y Hammond se hicieron cargo del programa Top Gear de la BBC (350 millones de espectadores), que Clarkson había presentado anteriormente. Un año después, James May completó el equipo. Lo que comenzó como una revista de motor seria se ha convertido en un viaje trepidante a través del mundo del motor, en su mayor parte no especialmente educativo, pero sí increíblemente divertido.

“Top Gear” se convirtió en una mezcla de alto octanaje de pruebas de caballos de fuerza, completos juegos de palabras y frecuentes frenadas de emergencia no planificadas, gracias principalmente a la falta de palabras de Clarkson. En 2015, la BBC finalmente tiró del freno de mano y lo echó por la puerta. Hammond y May fueron juntos.

Un año después, volvieron a lanzarse con “The Grand Tour” en Amazon. Los 45 episodios anteriores han llevado al trío de Laponia a Namibia, pero eso es suficiente por ahora. Viajar es agotador y me quedo sin ideas. “Hicimos todo lo que se puede hacer con un automóvil”, dijo Clarkson en una entrevista con The Times. “Cuando nos reuníamos para discutir nuevas ideas, la gente levantaba los brazos”.

Con el fin de su colaboración, Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May también cerraron su productora “W. Chump and Sons” (en alemán: Trottel und Söhne). Por el momento no habrá más proyectos televisivos conjuntos.

Sin embargo, los tres siguen estando presentes en la televisión: Clarkson sigue inspirando con la serie documental “Clarkson’s Farm” sobre su granja en el suroeste de Inglaterra. En “Richard Hammond’s Car Shop”, Hammond explica sus esfuerzos por establecer un taller de autos clásicos. James May también realiza documentales de viajes y presenta el programa de cocina Oh Cook. Siempre comienza con la misma frase típica del trío: “Soy James May y no sé cocinar”.