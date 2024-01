Por eso Roland Kaiser se perderá esta vez el “Schlagerchampions”

Página principal televisión

Los espectáculos “Schlagerchampions” de Florian Silbereisen regresan con una nueva edición. Pero los aficionados tendrán que aceptar una gran decepción porque Roland Kaiser no esté allí por una vez.

Münster – El sábado por la tarde finalmente llegó el momento: Florian Silbereisen (42 años) inicia una nueva gira con los “Schlager Champions”. Allí están las mayores estrellas del mundo del éxito, como Helen Fisher (39), Howard Carpendale (77) y Andrea Berg (57). Pero el héroe de gran éxito Roland Kaiser (71 años) no está allí. ¿pero porque?

“Schlagerchampions” cancelada: ¿Roland Kaiser pasará vacaciones con su esposa Silvia?

Roland Kaiser suele ser uno de los artistas principales en un espectáculo de Silbereisen. Pero este año los fans del evento televisivo tendrán que prescindir de la estrella del pop, ya que este año no apareció en Silbereisen. Pero eso no es todo: ¿cómo schlager.de Kaiser también revela que Kaiser no realizará más conciertos hasta su gira en agosto.

Se dice que el motivo es un viaje, y él mismo parece confirmarlo en Instagram. Porque el jueves la estrella del pop compartió una foto en la plataforma y literalmente firmó el siguiente punto: En la foto adjunta se le puede ver con su esposa Sylvia Kaiser en el aeropuerto: “Entonces nos vamos… Nos vemos pronto”. !” escribe el hombre de 71 años.

El número de sus bolsos divierte a los fans de Roland Kaiser

Sin embargo, sus fans no parecen estar tan decepcionados como podría pensarse. Al contrario, son benévolos y envían al cantante pop buenos deseos para sus vacaciones: “¡Bueno, que descanses!”. escribió un fan en una publicación de Instagram. Otro fan comentó sobre la foto de la pareja: “Un momento mágico y muchas experiencias maravillosas”, y el público quedó impactado por la cantidad de bolsas de viaje que ofrece Kaiser en una segunda foto: “El exceso de equipaje adquiere un nuevo significado”. “, dice divertido un usuario. “Espero que todo esté contigo también”, bromeó un fan.

En el verano de 2024, Kaiser emprenderá una gira muy especial: en su 50º aniversario, la estrella del pop quiere actuar por primera vez en su carrera en algunos estadios. Por supuesto, también habrá algunas actuaciones al aire libre. Tomarse unas relajantes vacaciones de antemano parece tener mucho sentido. Florian Silbereisen decepcionó a sus fans con su lista de invitados en “Schlagerchampions” por otra razón. Fuentes utilizadas: Instagram, schlager.de