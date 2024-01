Por eso un restablecimiento de fábrica no es suficiente

Página principal consumidor

de: Teresa Toth

Usuarios de Android, tengan cuidado: al vender su teléfono celular antiguo, restablecerlo a la configuración de fábrica no es suficiente. A continuación le indicamos cómo hacer una copia de seguridad de sus datos.

KASTLE – Cualquiera que haya podido disfrutar de un nuevo teléfono inteligente en Navidad puede estar pensando en vender su viejo teléfono celular. Para proteger sus datos privados antes de venderlos, tiene sentido restablecerlos a la configuración de fábrica. Sin embargo, en el caso de los teléfonos móviles modernos con Android, esto no es suficiente para proteger completamente los datos personales. Con este consejo, aún podrás desprenderte de tu antiguo teléfono móvil con tranquilidad.

Vender un celular antiguo con Android: También puede existir riesgo de suplantación de identidad como consecuencia del robo de datos

en la puerta androidauthority.com, que informa sobre la experiencia en tecnología móvil, los expertos explican lo que es importante a la hora de vender su antiguo teléfono móvil Android. Según ellos, un restablecimiento de fábrica suele ser suficiente si el smartphone acaba en manos de un consumidor normal. Sin embargo, si el comprador tiene conocimiento de la existencia de dispositivos pirateados, los datos están en riesgo. También debes tener cuidado al descargar aplicaciones en teléfonos Android.

Pero, ¿qué riesgos surgen como consecuencia del robo de datos? Además de que los archivos personales no deben caer en manos de extraños por motivos de privacidad, el robo de identidad también es posible, ya que centro de asesoramiento al consumidor para explicar. Por ejemplo, “el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, la tarjeta de crédito o los números de cuenta se utilizan para registrarse en un servicio en línea o celebrar contratos en la cuenta de otra persona”, dice el sitio.

Cuidado con el robo de datos al vender tu móvil – 'Nunca se es demasiado cuidadoso'

“Nunca se es demasiado cuidadoso con los datos”, subrayan los expertos en tecnología de androidauthority.com. Incluso después de un restablecimiento de fábrica, existen formas de robar datos del dispositivo. Todos los teléfonos modernos se enviarán con cifrado. Sin embargo, existe la idea errónea de que esto es una garantía contra el robo de datos. “Imagínelo como un muro fortificado alrededor de su casa; no importa qué tan alto sea, alguien con una escalera lo suficientemente alta aún puede subirlo”, dicen los expertos.

Los teléfonos Android modernos utilizan un tipo especial de cifrado llamado cifrado basado en archivos. Esto se introdujo con Android 9.0 y protege diferentes archivos por separado: cada archivo se cifra de forma independiente. Todos los datos del usuario están protegidos por claves que se generan mediante una combinación de claves de hardware y credenciales de usuario, como un PIN. Si se reinicia el teléfono y no se ingresa el PIN, la llamada entrante no mostrará la información de contacto asociada. Se trata de un cifrado basado en archivos que protege la información personal.

El espacio de almacenamiento de su teléfono Android debe estar completamente libre antes de venderlo.

“A pesar de su seguridad, no existe la seguridad absoluta en el mundo de la informática, y el cifrado de archivos basado en Android se ha visto comprometido en el pasado”, subrayan los expertos de androidauthority.com. Por ejemplo, los piratas informáticos experimentados pueden recuperar la clave maestra, y esto ya sucedió en el pasado.

Antes de vender un teléfono Android, los datos deben eliminarse por completo. © Pío Kohler/Imago

Para estar seguro y no correr el riesgo de robo de datos, los expertos recomiendan lo siguiente: Los consumidores pueden eliminar el espacio de almacenamiento de sus teléfonos. Incluso si alguien logra extraer datos de un teléfono celular, no se pueden leer. Hay muchas aplicaciones en la Play Store de Android que pueden realizar esta tarea. Los expertos en tecnología recomiendan utilizar la aplicación Secure Wipe Out. también Fundación Warentest Ya ha advertido contra el robo de datos de teléfonos móviles con Android y recomienda cifrar el smartphone antes de venderlo. También existe el riesgo de robo de datos a través de estafas que se han extendido recientemente en WhatsApp.

Si bien la eliminación normal de un archivo simplemente marca un archivo en particular como eliminado, generalmente permanece en el disco duro hasta que se escribe otro archivo sobre él. Con la ayuda de la aplicación adecuada, se pueden sobrescribir con números datos de hasta cientos de gigabytes. El proceso puede tardar algunas horas, pero garantiza que el teléfono se borre de forma segura. Después de la eliminación, debe restablecer el teléfono a la configuración de fábrica. (rr)