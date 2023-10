A partir de: 4 de octubre de 2023 a las 13:14

Burger King lleva más de un año queriendo retirarse de Rusia. Pero los más de 800 restaurantes de comida rápida de Rusia siguen abiertos.

Hace más de 18 meses, la cadena de comida rápida Burger King fue una de varias empresas occidentales que anunciaron el fin de sus negocios en Rusia debido a la agresiva guerra contra Ucrania. A principios de marzo de 2022, David Shear, director ejecutivo de Restaurant Brands International (RBI), la empresa matriz de Burger King, dijo que querían retirarse de Rusia.

Sin embargo, todavía no ha sucedido nada. Un portavoz del Banco de la Reserva de la India dijo a Britons Now bbc Cuando se le preguntó que no había “información nueva” sobre la retirada de Rusia. Hay 800 restaurantes en el país propiedad de la empresa matriz canadiense RBI.

Empresa conjunta sin Participación mayoritaria

Ya en marzo de 2022, David Scheer indicó que la retirada del RBI y su filial Burger King de Rusia no sería ejecutable de inmediato. Si nos fijamos en la estructura de la empresa, esto no sorprende. Porque Burger King opera restaurantes franquiciados en Rusia: Esto significa que Burger King (como “franquiciado”) no opera sus restaurantes de comida rápida por sí mismo, sino otra empresa (“franquiciado”).

Los restaurantes franquiciados de Burger King en Rusia se gestionan a través de una sociedad conjunta. Además del RBI, en la empresa conjunta participan otros tres socios, y ninguno de ellos tiene una participación mayoritaria. El propio RBI tiene una participación minoritaria de sólo el 15 por ciento.

Además del RBI, el empresario ruso Alexander Kobulov también posee una participación del 30 por ciento en la empresa conjunta. Esto le convierte en el principal operador de la cadena. Scheer dijo el año pasado que le había pedido a Knoplov que dejara de trabajar en Rusia. Kolobov, a su vez, dijo bbcNo tenía autoridad para cerrar las operaciones de Burger King en Rusia y cualquier cierre tendría que ser aprobado por todos los inversores de la empresa. Su parte estuvo “siempre bajo control”.

Starbucks pudo retroceder más rápidamente

El RBI también justifica sus continuas actividades comerciales en Rusia con su participación minoritaria del 15 por ciento. El director general Scheer enfatizó: “No existen disposiciones legales que nos permitan cambiar unilateralmente el contrato o que uno de los socios simplemente retire o cancele todo el acuerdo”. “Cualquier intento actual de implementar nuestro contrato requerirá en última instancia el apoyo de las autoridades rusas sobre el terreno, y sabemos que es poco probable que esto suceda en el futuro previsible”.

Sin embargo, es controvertido si los acuerdos de concesión realmente dificultan la retirada. Stephen Tian, ​​parte de un equipo de investigación de la Universidad de Yale, criticó este fenómeno bbc, afirmó que el uso de acuerdos de concesión como “pretexto” era una “cobertura conveniente” para el Banco de la Reserva de la India. También puso el ejemplo de Starbucks: la empresa estadounidense logró cerrar su negocio en el país y salir.

¿No hay beneficios de los negocios en Rusia?

Al fin y al cabo, la empresa matriz de Burger King también está reduciendo sus actividades comerciales en Rusia. Un portavoz del Banco de la Reserva de la India anunció que la empresa no realizará nuevas inversiones en Rusia y no prestará apoyo a la cadena de suministro de los restaurantes rusos. Además, los restaurantes rusos no han obtenido beneficios desde principios de 2022.