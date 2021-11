¿Por qué el CEO ve a Volkswagen en peligro?

El jefe de Volkswagen, Herbert Diess, canceló un viaje de inversores a Estados Unidos bajo la presión del Consejo Laboral, y habló en una reunión de personal a principios de noviembre. El gerente fue retirado recientemente de la confianza de los empleados y actualmente se está discutiendo su futuro. El motivo de la escalada es la sugerencia de Dees de que no se necesitan 30.000 puestos de trabajo para un futuro eléctrico más productivo. En la reunión de personal, el director ejecutivo explicó por qué quería que Wolfsburg fuera lo más eficiente posible.

Inicialmente, solo se anunciaron extractos de discursos dirigidos a los empleados de Volkswagen. El CEO ahora ha publicado el texto completo del manuscrito de la carta. “El futuro es eléctrico. Y digital. Volkswagen empezó a marcar el rumbo de esta transformación hace seis años, y ahora todo el mundo está siguiendo su ejemplo. Con el kit electrónico de coche de todas las marcas, con su propio sistema operativo, sus propias fábricas de baterías y su propio auto”. -Tecnología de conducción, uno está en una mejor posición que la mayoría de los competidores. Nuestra cuota de mercado de vehículos eléctricos en la UE es del 26%. ¡Hoy somos los campeones europeos en electricidad! “

El cambio a los coches eléctricos es el núcleo de la estrategia de “coches nuevos” del Grupo. La venta del motor de combustión está financiando el cambio al coche eléctrico digital, así que dis. Además de cambiar el concepto de negocio hacia los vehículos eléctricos, la industria se enfrenta actualmente a desafíos debido a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia y, sobre todo, a la escasez mundial de chips. La presidenta del Consejo Laboral, Daniela Cavallo, enfatizó que el Consejo Laboral apoya el cambio de Volkswagen a autos que funcionan con baterías, mientras que el lado del personal es particularmente crítico con las bajas cifras de producción actuales debido a las pérdidas de componentes. Otros fabricantes de automóviles tendrán un mejor control sobre su cadena de suministro.

Dess señaló los libros de pedidos completos y describió la crisis de los semiconductores como la razón principal de la acumulación de pedidos, lo que provocó que los empleados trabajaran pocas horas. El presidente enfatizó que Volkswagen todavía lo está haciendo bien, mejor que la mayoría de las otras empresas de la economía. Y advirtió que la escasez de chips también se produciría el próximo año. Sin embargo, todavía ve el cambio fundamental en la industria hacia los vehículos eléctricos con una amplia digitalización como un gran desafío. Otras empresas, especialmente Tesla, están conduciendo aquí y Volkswagen tiene que ponerse al día.

“La competencia que Volkswagen nunca ha visto antes”

“A menudo se pregunta por qué seguimos comparándonos con Tesla. Sé que a algunos les molesta”, dijo Dies. “Pero es mi trabajo y el trabajo de toda la gerencia evaluar adecuadamente la competencia, preparar al grupo para ella y mantenerla”. Pero en el nuevo mundo, la compañía espera “Una competencia que Volkswagen nunca ha visto antes”. Se requieren fortalezas completamente nuevas. Sobre todo, el programa decidirá quién puede asegurar la cantidad de participación de mercado. Este cambio es mucho más difícil que el cambio de combustión a eléctrica.

El automóvil será el producto técnico más complejo del mundo. “Si no lo construimos, otros lo construirán. Por eso se tomó la decisión: tenemos que esforzarnos mucho, con todas nuestras fuerzas”, enfatizó Dis. Es por eso que Volkswagen ha creado su propia empresa de software con Cariad, que, junto con las marcas, se supone que transformará los autos en exhibición en productos digitales. El fabricante de automóviles más grande de Europa aún no ha tenido experiencia en software, ya que los proveedores Bosch y Continental lo han asumido hasta ahora. Volkswagen solo puede sobrevivir a la nueva competencia si reprograma y actualiza el mismo software una y otra vez.

“Los empleados de Volkswagen, Audi y Porsche están trabajando juntos, dejando a un lado el pensamiento de la marca, para lograr el éxito mutuo. No todo va bien en la puesta en marcha todavía. Pero de semana en semana estamos mejorando y siendo más eficientes. Hoy, Tesla establece los estándares aquí. Ellos construya el automóvil alrededor del software. Las actualizaciones son parte de la vida cotidiana de los clientes de Tesla “, dice Deiss. Tesla siempre ha sido apreciada por su software, escala y aceleración, pero ha tenido problemas de calidad. Pero el “principal competidor” está aprendiendo rápidamente. La calidad está mejorando, los comentarios de los clientes se vuelven más positivos.

En su nueva “Gigafábrica” ​​en Brandeburgo, cerca de Berlín, Tesla quiere construir medio millón de automóviles con 7.000 personas, “y con una productividad asombrosa: tal vez 90 unidades por hora en la línea, 10 horas por automóvil”, explicó Deiss. Volkswagen ha estado en la planta de automóviles eléctricos de Zwickau durante más de 30 horas, y están programadas 20 horas para el próximo año. Originalmente comencé con un objetivo de proyecto de 16 horas. No necesito mencionar aquí lo que significa todo esto en la bolsa de valores. Con su alta calificación, Tesla tiene acceso irrestricto a fondos y recursos ”.“ Son estos números los que me llevan a señalar esta nueva competencia y no cerrar los ojos ”.

Tesla fue conducido recientemente por solicitud al por mayor El corazón del propietario en el mercado de valores ha alcanzado el valor de un billón de dólares. Anteriormente, después de los primeros años difíciles, los californianos reportaron altos récords de producción y ganancias durante varios trimestres consecutivos. “Incluso si ya no hablo de Elon Musk: se quedará allí y revolucionará nuestra industria y rápidamente se volverá cada vez más competitivo”, dijo Diess, refiriéndose al jefe de Tesla responsable del éxito del competidor estadounidense. Modelo 3 en septiembre El coche más vendido de Europa Fue antes del Golfo. Es decir, aunque Tesla aún no se construye en Europa, solo importa. “Solo puedes ganar si entiendes a la competencia y la vigilas. El director de Volkswagen advierte que Tesla es el estándar hoy en día, y otras poderosas startups de China están abriéndose camino en nuestro mercado”.

Se reasignarán las cuotas de mercado.

La competencia será grandiosa en la nueva competencia. Dis dijo que las cuotas de mercado se reasignarán y los viejos éxitos en el mundo de los automóviles nuevos no se contarán. Es por eso que Volkswagen global debe moverse a tiempo para cambiar su rumbo. “Lo digo en serio ahora”, enfatizó el CEO. “Les digo a todos muy claramente: ¡No debemos permitir que Tesla en Grunheide destruya nuestro sitio, nuestra sede corporativa! Wolfsburg es importante para el grupo y debería encabezarlo. Con la responsabilidad de nuestra súper plataforma que SSP. Se está desarrollando en el campus de Sandkamp y será nuestra única plataforma en el grupo en el futuro. y con Trinity, un competidor directo del Tesla Model 3 y Y. “

“Trinidad” Para Wolfsburg no es solo el nombre de un automóvil, es el nombre de todo el cambio. Volkswagen está planificando tiempos de producción más rápidos y colaboraciones más eficientes. Es la “revolución de Wolfsburg”, con este proyecto se replanteará por completo la producción de automóviles. La movilidad eléctrica ganó la carrera y ahora es el turno de Wolfsburg. También se trata de una conducción automatizada de alto nivel. “Trinity convierte a Wolfsburg en el fabricante más importante del grupo; desde aquí, millones de personas experimentarán la movilidad de una manera completamente nueva con los coches eléctricos de nivel 4. ¡Wolfsburg debería convertirse en el punto de referencia para muchos de nuestros competidores!”, Dijo Dess.

El jefe del grupo hizo un llamamiento a la fuerza laboral: “¡Cambiaremos el camino! Mantengamos Volkswagen actualizado. Me gustaría que sus hijos y nietos todavía tuvieran un trabajo seguro aquí con nosotros en Wolfsburg en 2030. Eso es lo que estoy haciendo hasta hoy. Por eso estoy aquí. ”Los puestos de trabajo que existen hoy disminuirán en los próximos 10 a 15 años, y sobre todo en la gestión a nivel de empresa, pero también en la producción y el desarrollo. Pero habrá nuevos y diferentes trabajos. Pero no fue él o Daniela Cavallo quienes decidieron, así que no. Los clientes deciden comprar un automóvil en Brandeburgo o un automóvil en Wolfsburg. Depende de lo competitivos que seamos en el mundo de los automóviles nuevos “.

“¡El próximo golf no debe ser un Tesla! ¡El próximo golf no debe venir de China! ¡El próximo ícono debe ser Wolfsburg nuevamente! ¡Trinity!”, Enfatizó Diess para concluir. “Gracias por su interés. Espero poder abordar esta importante competencia con usted. Y mostrar cuán poderoso es Volkswagen en el nuevo mundo. Sé que puede hacerlo, ¡cuento con usted!”

Queda por ver cómo irán las cosas en la cima de Volkswagen. Según los informes, el comité de mediación de la junta de supervisión se ocupará de la formación de la junta directiva. Por lo tanto, no está claro si Diess seguirá siendo presidente de Volkswagen hasta finales de 2025, como se acordó en julio. Para él, las últimas noticias son positivas: “Las familias Porsche y Pich todavía están detrás del Sr. Dess. Nada ha cambiado en su posición”, dijo un portavoz de Porsche SE Holdings al ser consultado por la agencia de noticias. Reuters. Las familias poseen la mayoría en la empresa de automóviles a través del holding.