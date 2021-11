¿Por qué es tan difícil comprar nuevas consolas de juegos?

Comprar una consola de juegos moderna es bastante frustrante en estos días. La demanda es muy grande y la oferta es extremadamente rara. Ninguna mejora a la vista, ni siquiera en Navidad.

Colas, tiendas sobrecargadas, clientes frustrados: eso es casi parte del inicio de las ventas de juegos nuevos y muy buscados. Con Playstation 5 de Sony y Xbox Series X de Microsoft, esto ahora es un requisito permanente. Desde que comenzaron las ventas hace casi un año, ha sido casi imposible comprar dispositivos como este por completo, y eso probablemente no cambiará hasta Navidad.

Las causas de los persistentes problemas de entrega son las mismas que han afectado a la industria automotriz, por ejemplo: escasez de materias primas y falta de repuestos, así como interrupciones en el movimiento internacional de mercancías. “Las consolas de juegos son productos muy complejos formados por cientos de partes, y es suficiente que falte una cosa para que no se pueda construir”, dice Willie Sheh, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y experto en gestión de la cadena de suministro internacional. .

Ejecutado en segundos

Sobre todo, significa frustración para los clientes. Porque los nuevos dispositivos suelen salir al mercado de forma esporádica y en cantidades muy pequeñas, que a menudo se agotan en segundos. Solo se ve mejor con la Xbox Series S, el modelo hermano más pequeño y menos potente de la Serie X, y con algunos modelos anteriores de Nintendo Switch.

La situación fue particularmente mala al inicio de las ventas, dice Petra Frolich, editora en jefe del portal especializado “Gameswirtschaft.de”, quien ha visto el drama sobre las nuevas consolas desde el principio: algunos clientes que ordenaron y pagaron durante mucho tiempo. antes de su liberación tenían meses para esperar su mercancía. La situación ya no es tan trágica, pero sigue siendo muy tensa. “Cuando el comercio mundial se paraliza, como sucedió en la primavera después del accidente ‘Ever Given’ en el Canal de Suez, tampoco hay paneles de control, pudimos seguir eso en tiempo real”.

A diferencia de Apple, por ejemplo, Sony y Microsoft no tienen sus propios canales de venta para sus productos; Las ventas se realizan casi exclusivamente a través de minoristas de electrónica y juguetes. “Como resultado, cuándo y dónde estarán disponibles las nuevas consolas es completamente impredecible y no se anuncian, a menudo solo porque los propios distribuidores saben muy poco de antemano”, dice Frolich. Con solo unas pocas campañas de ventas anunciadas, los servidores de los grandes minoristas en línea siguieron colapsando, y colapsando, la prisa se hizo demasiado grande.

Bots y vendedores

Ha surgido toda una pequeña industria de ayudantes en torno a los dispositivos raros pero muy buscados, que se supone que ayudan a los clientes desesperados a comprarlos. Se trata, por ejemplo, de bots de Twitter que informan automáticamente sobre los dispositivos disponibles. Y, por supuesto, también hay aquellos en ese mercado que ganan mucho dinero con la rareza: los llamados minoristas, que revenden nuevas Xbox y Playstation a un precio más alto.

Para los fabricantes de consolas, la exageración constante en torno al hardware poco común no es una razón para estar contentos, pierden mucho dinero. “Los fabricantes de hardware para juegos no ganan mucho dinero con el hardware, es solo un modelo de negocio”, dice Willie Shih. Las empresas solo ganan dinero vendiendo juegos o suscripciones a un juego de precio fijo como Game Pass de Microsoft. Pero si no tiene una consola, no compre nada por ella.

Las consolas de juegos a menudo se venden por menos del precio de producción, y los ingresos posteriores compensan la pérdida. Sin embargo, esto significa que los fabricantes suelen ser más cautelosos en sus pronósticos de demanda, explica Shih. “Es muy difícil pronosticar la demanda correctamente”, dice, y este es el caso incluso en “tiempos normales”, es decir, sin una pandemia. Sin embargo, esta demanda aumentó porque muchas personas estaban en casa y tenían dinero extra disponible. “Si se agrega el chip crunch, obviamente tomará más tiempo antes de que se resuelva el problema”.

Problemas de suministro continuos

Los propios fabricantes son apenas más optimistas: Sony pudo informar de un aumento en las consolas vendidas cuando presentó sus cifras trimestrales. En la presentación de las cifras, el director financiero, Hiroki Totoki, dijo que las previsiones de ventas para el año fiscal actual hasta marzo de 2022 se mantienen sin cambios: “También hay muchos factores que limitan significativamente el suministro de consolas Playstation 5. Pero todavía estamos intentando todo para satisfacer al cliente. demanda.”

Nintendo solo tuvo que ajustar el pronóstico de ventas para bajar el jueves debido a problemas de suministro en curso. Y Phil Spencer, director de Microsoft Xbox, tampoco espera que la situación disminuya rápidamente. “El problema permanecerá con nosotros durante meses y meses”, dijo en una entrevista con el medio estadounidense “The Wrap” a fines de septiembre. “Definitivamente para el final del año calendario y el próximo año”.

dpa

