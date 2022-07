“¿Por qué sucedió algo así?”: las tácticas enemigas de Haas aterrorizaron a Mick Schumacher

Durante la carrera de Fórmula 1 en Spielberg, Mick Schumacher hizo una larga escena con el campeón mundial Lewis Hamilton y esquivó hábilmente los ataques del siete veces campeón durante mucho tiempo. Pero luego, el jugador de 23 años se enojó con su equipo y su rival estable Kevin Magnussen.

Noveno lugar en la carrera de velocidad, el viejo maestro se vio obligado a un duelo increíble, y todavía sirve. Se enfrentó a Mick Schumacher en una complicada tarde de sábado en Spielberg. Tras la salida, el piloto de Haas defendía su séptima posición y no tardó en encontrarse con su compañero de equipo Kevin Magnussen. Schumacher fue el tipo más rápido. Cuando inició la maniobra, el danés le bloqueó, como se quejó Schumacher por radio. El centro de comando no respondió a su solicitud de dejarlo pasar.

Debido al intenso duelo, los contendientes aparecieron en el retrovisor. Tomemos como ejemplo a Sergio Pérez, quien aprovechó la lucha interna del equipo y rápidamente se hizo cargo de Schumacher. Más tarde, a medida que Hamilton se acercaba más y más, Schumacher preguntó si podía volver a la ventana del DRS para que Magnussen pudiera mantener a los dos pilotos de Mercedes en un punto muerto con potencia extra. Pero las cosas fueron de otra manera. Magnussen no permitió que su compañero de equipo se acercara, y en un momento también perdió la pelea de Schumacher contra Hamilton. Y eso a pesar de que la estrella de Mercedes estuvo desesperada varias vueltas antes del duelo con el alemán.

‘No era necesario discutirlo’

Schumacher se quejó de su equipo de carreras después de la carrera. “No era necesario discutirlo. Me sentí más rápido. No sé por qué el equipo no tuvo esa sensación”, dijo en Sky. Se necesita aclaración en el equipo de Haas. “Lo que tengo que entender es por qué pasó así. Porque al final perdimos los puntos. Yo creo que si nos empatáramos a lo mejor ahora tendríamos más puntos”, prosiguió el análisis del joven de 23 años. Cuando se le preguntó si pensaba que se le debería haber permitido conducir frente a Magnussen, Schumacher respondió “sí”. “Sí”, también dijo cuando se le preguntó si el equipo se había negado a cambiar cuando se le preguntó.

Sin embargo, el jefe del equipo, Gunther Steiner, vio la situación de manera diferente. “Lo observamos de cerca”, dijo, “si Mick hubiera sido más rápido, lo habríamos visto. Hicimos lo correcto”. Schumacher tenía una ventaja de velocidad “solo por DRS” en la transmisión de Magnussen. Steiner dijo: “Su joven piloto hizo un gran trabajo de esgrima con Hamilton, no podría haberlo hecho mejor. Es genial poder pelear con Lewis Hamilton durante tanto tiempo. Eso le permitió a Kevin retirarse y puntos para el equipo”. “

Magnussen paga porque se siente cómodo

Magnussen, quien terminó séptimo, dijo en una entrevista con Sky que no sabía que Mick ya no estaba en la ventana de DRS. Me sentí satisfecho y pagado. Eso es lo que haces en la Fórmula 1. Después de todo, Schumacher pudo esperar su fuerte desempeño en el duelo con Hamilton. “Por supuesto, fue genial ver que teníamos la velocidad para hacer eso”, dijo. “Normalmente no era así. Tenemos que entender por qué somos tan rápidos hoy en comparación con Lewis”.

Después de la carrera, Schumacher también tuvo que temblar brevemente: los comisarios lo están investigando a él y a otros seis pilotos por información ilegal en la radio.. Un poco más tarde, todos fueron absueltos.