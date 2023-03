¿Por qué tanta gente comete este error de supermercado? El cajero también atrae a los clientes.

deArmin Linder Cerca

Un error nervioso común de salir del supermercado ha hecho olas en Twitter más de una vez. ¿Por qué tantos todavía lo hacen?

MUNICH – Vea de lo que muchos están hablando en la foto de abajo de un repetirRama molesta? a GorjeoPublicado por un usuario de Hamburgo, que ahora tiene unos buenos 23,000 seguidores, en junio de 2021. Puede que no haya sido su compra en absoluto y, de hecho, quería expresar algo completamente diferente con su tweet. Pero varios usuarios están furiosos por un error aún generalizado en la caja del supermercado.

Error nervioso en la caja del supermercado: la foto de Rewe está haciendo olas en Twitter

Escribes: “Gente que pone botellas así”, “Alto. Quién pone botellas en la cinta así”, “Las botellas siempre están a lo largo de la cinta”, “¡Las botellas están en la dirección de la cinta! Muy importante”, “La las botellas están mal” – estas no son las únicas reacciones en esta dirección.

¡Botellas a lo largo del cinturón! Los errores del supermercado siempre causan problemas

De hecho, el error es uno de los clásicos errores que vuelven locos a muchos clientes de supermercados. Esto también se refleja en Reddit. Hay un hilo largo sobre este tema. Un usuario escribe para 200 Me gusta: “Es una de esas cosas que me hace dudar tanto de la humanidad. Solo hay una forma absolutamente correcta de poner las botellas en el transportador de pago: ¡longitudinalmente! Sin embargo, casi todos los días veo personas mirando fijamente a los ojos inyectados en sangre”. sus botellas enrolladas mientras cambian el separador (¡Arg!) O se ponen de pie y luego se maravillan con las botellas que caen (¡¡Aaaaaaarg!!)”.

Un usuario en Reddit reportó una experiencia particularmente extraña: “Recientemente en el supermercado, alguien hizo fila detrás de mí, pasó una botella por la cinta transportadora y luego se alejó nuevamente para conseguir otra cosa. Porque la botella seguía rodando hacia atrás mientras la fila seguía moviéndose”. hacia una caja registradora de la máquina, me tomé la libertad de voltear la botella del extraño para que quedara colocada longitudinalmente y pudiera comenzar su viaje hacia la caja registradora. Cuando la persona que había colocado la botella regresó unos momentos después, me miró con asombro, volteó la botella de lado y regularmente la tomó en su mano para dejarla en la caja registradora.

¡Botellas a lo largo del cinturón! El cajero apela a los clientes.

Claro, el problema no es gran cosa. Pero esto obviamente preocupa a mucha gente. Esto también se puede ver una y otra vez en Twitter, y los clientes se enojan con los demás por esto. “¿Hay alguna explicación concluyente de por qué las personas colocan sus botellas en la correa de empuje de esta manera, y luego incluso usan otros elementos para asegurarlas para que no rueden, en lugar de colocarlas a lo largo de la correa? No puedo entenderlo”. otro usuario escribió con una foto:

¿Existen explicaciones concluyentes de por qué las personas colocan sus botellas en la correa de empuje de esta manera, y luego incluso usan otros elementos para asegurarlas para que no rueden, en lugar de simplemente colocarlas en la correa a lo largo? No puedo entenderlo 😅🙈 pic.twitter.com/q7gmFgFhSZ – Herr Dings de Ort (@herr_ort) 3 de julio de 2020

Hace unos meses, una mujer que dice trabajar como cajera hizo un triple llamado a la humanidad: “Pongan las frutas que hay que pesar juntas en la cinta transportadora según el tipo. Odio cinco veces el peso de una zanahoria. Si pones botellas altas en el cinturón, si no lo haces, ruedan y ese no es el caso”. Bastante práctico. Pon cosas altas, de lo contrario se sacudirán”.

Quizás estos llamamientos y este artículo ayuden a algunos clientes de supermercados a pensar en ello la próxima vez. No solo en la crisis de Corona, los cajeros tuvieron que lidiar con una tarea particularmente difícil. Es por eso que solo debes sonreír por la forma en que un usuario de Twitter particularmente ficticio la molesta, pero no imitarla:

Los cajeros molestan en tres pasos 1) Comprar en Toblerone 2) Entre compras, colócalas a través del cinturón con un pequeño espacio entre ellas. 3) Beömmen cómo se lanza la cosa en el riel divisor de carga con tres clientes detrás de uno – Merle Steig (kurzered) 16 de agosto de 2019

