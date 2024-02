Portofino actualiza información sobre proyectos de litio en Argentina; Exponiendo en PDAC, IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH, historia

(“o eso”“) desea informar a sus accionistas e inversores sobre las actividades actuales de la Compañía relacionadas con sus dos proyectos de sal de litio listos para perforar en Argentina.

Proyecto Yergo, Provincia de Catamarca

La administración está enfocada en asegurar financiamiento para iniciar un programa de perforación en su proyecto Yerco, de propiedad 100%, en Catamarca. Las negociaciones ya están muy avanzadas y algunos grupos empresariales están interesados ​​tanto en la inversión directa en la empresa como en oportunidades de financiación de proyectos sin diluir en forma de asociaciones. Los detalles se publicarán tan pronto como estén disponibles.

Además, el desarrollo del litio en la región norte de Argentina está avanzando, con importantes proyectos avanzando y importantes inversiones anunciándose periódicamente. La empresa está satisfecha con el avance continuo de su proyecto Tres Quebratas (“3T“), que es propiedad de Zijin Mining Group Co., Ltd. (“Jijin“) y se encuentra a 9 km del proyecto Yerko. Se espera que la primera fase del Proyecto 3Q esté operativa a finales de 2023, con una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio apto para baterías (Fuente: Jijin, 02 /27/24) (Ver Figura 1). La construcción de la planta procesadora de carbonato de litio Fiambalá de Zijin también está logrando avances significativos (ver Figura 2).

Proyecto Arizaro, Provincia de Salta

Según comunicado de prensa de la compañía del 8 de enero de 2024, anunciando la ejecución de un acuerdo de asociación legalmente vinculante con Lithium Chile Inc. (“LITO“) con respecto a la propiedad mineral de 8.400 hectáreas, las dos compañías están coordinando esfuerzos para llegar a un acuerdo definitivo integral.Acuerdo final“).

El acuerdo de asociación inicial es válido ya que no tiene fecha de vencimiento, pero ambas partes están comprometidas a cerrar un acuerdo definitivo en un corto período de tiempo, que incluye detalles de las actividades del estudio, presupuesto y cronogramas. Portofino ha recibido expresiones de interés en financiación de varias empresas, sujeto a que se cierre el acuerdo final. Los detalles se proporcionarán una vez hecho esto. Sujeto al cierre, Portofino tiene la intención de ejercer su derecho a adquirir una participación neta del 50% en el Proyecto Arizarro.

Participación en PDAC

Portofino se exhibirá en la Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores (“PDAC”) del 3 al 6 de marzo de 2024 en Toronto, Canadá (Puesto #2447). La empresa desea invitar a todos los inversores y partes interesadas a reunirse con nuestro equipo en nuestro stand.

PDAC es la feria comercial más importante del mundo para la exploración y minería de minerales. Para obtener más información sobre PDAC, consulte: Conferencia PDAC 2024

Acerca de Portofino Resources Inc

Portofino es una empresa con sede en Vancouver, Canadá, centrada en la exploración y desarrollo de proyectos de recursos minerales en Estados Unidos. Portofino tiene un acuerdo con Lithium Chile Inc. para explorar y desarrollar el proyecto de litio Arizarro en Salta, Argentina, y mantiene una participación del 100% en el proyecto de litio Yergo (listo para perforar) en Catamarca. Ambos proyectos están ubicados en el corazón del mundialmente reconocido Triángulo del Litio de Argentina y muy cerca de varios proyectos de litio de clase mundial.

La compañía también tiene derecho a adquirir el 100% de participación en tres proyectos de pegmatita de litio y varios proyectos de oro en el noroeste de Ontario, Canadá.

TSX Venture Exchange y sus reguladores (denominados en las políticas de TSX Venture Exchange "Proveedores de servicios regulatorios") no asumen ninguna responsabilidad por la idoneidad o exactitud de esta publicación.

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores aplicables. Cualquier declaración que no sea claramente de naturaleza histórica puede ser una declaración prospectiva. Generalmente, dicha información o declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras prospectivas como “proyectos”, “espera” o “no espera”, “esperado”, “presupuesto”, “anticipado”. . “,” los resultados de la evaluación “pueden tardar”, continuar, ocurrir o lograrse. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas contenidas en este documento incluyen, entre otras, declaraciones sobre los planes comerciales futuros de la Compañía. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en ciertas suposiciones y eventos futuros esperados, a saber: el crecimiento y desarrollo actualmente previsto de la Compañía; Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones. Se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva. Se advierte además a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, ya que no puede haber seguridad de que los planes, intenciones o expectativas en las que se basan realmente ocurrirán. Dicha información, incluso si la gerencia la consideró razonable en el momento de su preparación, puede ser inexacta y los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de precaución y reflejan las expectativas de la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa y pueden cambiar posteriormente. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otro tipo, o para explicar diferencias materiales entre eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas. Porque así lo exige la legislación aplicable.

El texto original es la versión oficial, autorizada y legalmente válida en el idioma original (normalmente inglés) en el que fue publicado. Esta traducción se agrega para una mejor comprensión. La versión en alemán puede estar abreviada o abreviada. No se asume ninguna responsabilidad por el contenido, la corrección, la idoneidad o la exactitud de esta traducción. Desde la perspectiva del traductor, ¡no se recomienda comprar ni vender el mensaje! Tenga en cuenta el mensaje original en inglés. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/¡O en el sitio web de la empresa!

