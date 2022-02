Posible aumento: las acciones de Alphabet después de dividirse con una posible cotización en Dow: ¿lo seguirá Amazon pronto? | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Índices en este artículo

La empresa matriz de Google, Alphabet, anuncia una división de acciones

durante su show Cifras del cuarto trimestre y todo el año 2021 A principios de febrero, el grupo tecnológico estadounidense Alphabet tenía reservada una sorpresa especial para los inversores. El padre de Google planea una división de acciones de 20 a 1 que afectará a los títulos A, B y C. En consecuencia, después del cierre de operaciones el 15 de julio, cada accionista registrado de Alphabet a partir del 1 de julio de 2022 “recibirá 19 acciones adicionales de la misma clase de acciones por acción, es propiedad del accionista relevante a partir de la fecha de entrada en vigencia”, dijo la compañía en un comunicado. Esto debería hacer que los títulos, que actualmente valen más de 2600 dólares cada uno, sean más accesibles para los nuevos inversores y les resulte más fácil empezar. Las acciones A y C se negocian en el Nasdaq, pero las acciones B, que brindan a los titulares 10 veces los derechos de voto, no se negocian públicamente y están reservadas para miembros fundadores y personas con información privilegiada.

Las acciones “C” están destinadas a garantizar los derechos de voto de los accionistas “B”.

Esta no es la primera vez que el operador del buscador aumenta el número de sus acciones. Ya en 2014, el grupo, en ese momento todavía con el nombre de Google, hizo una división de acciones, pero en una proporción de dos a uno. Al mismo tiempo, el grupo introdujo las acciones “C” por primera vez, ya que los derechos de voto de los accionistas “B” disminuyeron cada vez más con la emisión de más acciones “A”. “Para resolver el problema, Google ha creado acciones ‘Clase C’ que se emitirán a principios de abril a los accionistas con registro el 27 de marzo”, dijo Rolf Winkler del Wall Street Journal. “Estas no tienen derecho a voto y son las acciones que Google tiene la intención de emitir en el futuro para compensación y adquisiciones. Esto terminará con la progresiva dilución para los accionistas de Clase B”.



¿Seguirá Amazon el ejemplo del alfabeto?

Como señaló la columnista de MarketWatch, Therese Politi, en un artículo, Amazon sigue siendo el único gigante tecnológico con un precio de acciones de cuatro dígitos después de la última división de Alphabet. Si bien Alphabet implementó una división en 2014, el equipo de administración de Amazon ha evitado una división hasta el momento. Según Politi, han estado circulando rumores en el mercado de que la división en la nube particularmente lucrativa de la empresa de pedidos por correo, Amazon Web Services, podría separarse a largo plazo y flotar como una empresa independiente. Después de que el fundador Jeff Bezos dejara el cargo de CEO el año pasado, el director de la nube, Andy Gacy, pasó a la cima del grupo, y eso actualmente parece menos probable, según el columnista. ¿Ha llegado el momento de que Amazon haga lo mismo? Al igual que Google, una división de acciones también podría significar un aumento en el índice Dow Jones del minorista en línea.



Las acciones de Alphabet ante la perspectiva de escalar el Dow

Según CNBC, el alto precio de los títulos de Alphabet hasta ahora ha impedido que se incluyan en el índice Dow Jones ponderado por precio. Esto podría ser Después de la división de acciones en el verano Pero cambia. El gigante de Internet puede ser reemplazado por el grupo de TI e IBM “Big Blue”, que, según el presentador de televisión, tiene problemas de crecimiento desde hace años y recientemente ha tercerizado varias áreas de trabajo.



Las acciones de Amazon también se pueden incluir en el índice Dow Jones

Según Politi, Amazon también tiene la oportunidad de canjear acciones de IBM en Dow. “Big Blue ha representado al sector tecnológico en el Dow durante décadas, pero Amazon y Google actualmente dominan el sector tecnológico, junto con los actuales componentes del Dow, Apple y Microsoft”, dijo la experta en su artículo. “Con uno bajando el precio de sus acciones y otro tarde en hacer lo mismo, puede ser hora de cambiar a otro”. Para el fabricante de iPhone Apple, varias divisiones de acciones en el pasado significaron ser incluidos en el índice. Después de que el grupo tecnológico se hizo público por primera vez en 1980, el número de acciones de Apple se multiplicó por cinco. Después de un repunte en 2014, la acción alcanzó el Dow Jones en 2015. Recientemente, se realizó una división de cuatro a uno en 2020.

