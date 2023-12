Praga: Muertos y heridos tras un tiroteo en la Universidad Carolina – Panorama

Los antecedentes aún no están claros. Hasta esta tarde no se disponía de información precisa sobre el número de heridos. Rakosan dijo que no había evidencia de un segundo tirador, pero instó al público a seguir las instrucciones de la policía.

Según información preliminar, el incidente ocurrió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina en Jan-Palasz Platz. Allí se enseñan humanidades. La policía se hizo presente en el lugar con un numeroso contingente y fuerzas especiales. La plaza Jan Palach se encuentra a sólo unos cientos de metros del famoso Puente de Carlos, el símbolo de la ciudad en el Moldava. La policía pidió a la gente que evitara la zona. Los residentes no deben salir de casa.

Según un informe de la estación de televisión Nova, se dice que el tirador estaba en el techo del edificio de la universidad. También se escuchó una explosión. Actualmente no hay información adicional sobre el presunto tirador o el posible motivo.

Los estudiantes y el personal de la universidad dijeron en las redes sociales que se habían atrincherado en salas de conferencias y oficinas. Ahora hay que sacar a las personas del edificio una por una. Las imágenes muestran a los estudiantes saliendo del edificio de la universidad con los brazos en alto. Los servicios de rescate enviaron al lugar varias ambulancias, médicos de urgencia y una ambulancia grande.

La Universidad Carolina fue fundada en 1348, lo que la convierte en una de las universidades europeas más antiguas. El número total de estudiantes es de aproximadamente 49.500 estudiantes. De ellos, unos 8.000 estudian en la Facultad de Filosofía materias como estudios alemanes, eslavos e históricos.