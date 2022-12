Precio techo del gas: intervención sin precedentes de Europa en los mercados

mis descendió en tres palabras. El jueves por la noche, los 27 jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea anunciaron un paso sin precedentes después de una cumbre en Bruselas. Quieren poner un tope al precio de la gasolina. Y si es necesario, sin el consentimiento de Alemania. La declaración final de los políticos carecía de la redacción que aún contenían los documentos anteriores: que la decisión se tomaría de “manera uniforme”.

El lunes, los ministros de energía de la UE trabajarán en los detalles y tomarán una decisión. Aparentemente formales. Sobre todo, Grecia, Bélgica, Polonia e Italia lucharon por un techo en los precios del gas. Alemania resistió durante meses. Según el gobierno federal, una reducción pondría en peligro la seguridad de suministro para todo el continente. Berlín teme que los petroleros que transportan gas licuado vayan a puertos asiáticos en el futuro. Entonces, los países que no reducen el precio y probablemente más dinero por ello materias primas Pagar.

Los políticos más poderosos de Europa tenían que actuar. Porque la gasolina cara conduce a una mayor inflación y amenaza con hundir a la Unión Europea en una recesión. El jueves por la noche en Bruselas, durante una cena de una sola pieza, el enfoque fue nada menos que la cuestión de cómo resolver la crisis energética. Cómo ayudar a millones de ciudadanos que se calientan con gas. Cubrir ahora es la respuesta. Para aprobarlo bastará una mayoría cualificada de los Estados miembros: 15 países con el 65% de la población de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo después de la cumbre: “La guerra tiene graves consecuencias para nuestra economía, y eso continuará el próximo año”. Se puede llenar un vacío esperado de 30 mil millones de metros cúbicos de gas natural en el invierno. Sin embargo, los precios de la energía se mantuvieron altos. Von der Leyen dijo que por eso es importante que los países de la UE no se vendan entre sí al comprar.

La Unión Europea una vez obtuvo el 40 por ciento de su gas natural de Rusia. Hoy, casi diez meses después de la guerra en Ucrania, todavía es del nueve por ciento. Esta fuerte caída es una de las razones de la subida de precios. En verano se alcanzaron los 350€ por MWh en la plataforma mayorista TTF en Holanda. Actualmente ronda los 115 € por MWh, que sigue siendo el doble de lo que era antes de que Rusia atacara a Ucrania.

El lunes, los ministros de Energía aclararán un tema clave

Es poco probable que el techo golpee a Vladimir Putin, ya que Rusia importa poco gas a la UE. Sin embargo, algo más podría perjudicar al país: al margen de la cumbre, los embajadores de los 27 países de la UE acordaron otro paquete de sanciones, el noveno desde el comienzo de la guerra. Diplomáticos de la UE dijeron que casi 200 empresas y ciudadanos rusos estarían sujetos a prohibiciones de activos y entrada.

¿Cuál es el siguiente paso ahora? El lunes, los ministros de energía de la UE tendrán que aclarar una pregunta central: qué tan alto debe ser el techo del precio del gas. La Comisión había propuesto 275 euros por megavatio-hora el mes pasado. Tanto, encontraron los jefes de Estado y de Gobierno el jueves. Hablaron de un extremo mucho más bajo en la parte superior. Se hablaba de 160 a 220 euros. Un diplomático dijo que el gobierno alemán había indicado que estaba dispuesto a pagar 180 euros.

Parece que Berlín se mantiene al día, a pesar de todos los recelos. Después de la cumbre, el canciller Olaf Scholz simplemente dijo que no quería que el precio tope fuera demasiado bajo para que los suministros de gas de Europa no se vieran comprometidos. También se basa en el hecho de que el límite es, en última instancia, innecesario. “El precio máximo sería demasiado alto y espero que no se vuelva relevante”, dijo Schulz. La resistencia se ve diferente.

Las preocupaciones del gobierno federal son comprensibles. El comercio de gas como materia prima es un juego de suma cero a nivel mundial: lo que Europa compra falta en Asia. El gas licuado o “gas natural licuado”, como se le llama en la industria, GNL para abreviar, es muy popular allí. Los mayores importadores del mundo son China, Japón y Corea del Sur. Están compitiendo con la Unión Europea por el GNL, que proviene de Australia, Qatar y Estados Unidos. En su declaración de clausura, 27 Jefes de Estado y de Gobierno europeos subrayaron la importancia de celebrar “contratos a largo plazo” con “socios fiables”.

Y hay otro problema: Intercontinental Exchange, ICE para abreviar, la compañía estadounidense que administra el intercambio de gas TTF, amenaza con retirarse de los Países Bajos si Europa realmente cumple con el tope. Ahora deben examinarse “todas las opciones”, escribió ICE en una nota a los políticos de la UE. Sin embargo, parece poco probable que se dejen disuadir de hacerlo.