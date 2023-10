Premio en Estocolmo: El Nobel de Literatura es para John Foss

A partir de: 5 de octubre de 2023 a las 14:12

El Premio Nobel de Literatura de este año fue para el noruego John Foss. El dramaturgo de 64 años está siendo honrado por sus “obras y prosa innovadoras” que “dan voz a lo que no se puede decir”, según el Comité del Nobel en Estocolmo.

El escritor noruego John Foss recibe el Premio Nobel de Literatura. Así lo anunció la Academia Sueca en Estocolmo. Dijo que recibió el premio “por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo inefable”. La atención se centra en las obras del autor, conocido por su estilo extremadamente conciso de “Fosse simplicidad”.

Foss es uno de los dramaturgos más exitosos de Noruega. El hombre de 64 años ha escrito unas 40 obras de teatro. También hay novelas, cuentos, libros infantiles, poemas y ensayos. Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca, dijo que informó a Vos de su premio por teléfono. Voss sólo conducía. Prometió conducir con cuidado.

Vos dijo a la emisora ​​noruega NRK que se sorprendió al recibir la llamada, “pero al mismo tiempo no fue así. Me he estado preparando cuidadosamente para la posibilidad de que esto suceda durante los últimos 10 años. Fue un gran placer para mí. que sucedió.” Recibirla para recibir una llamada”.

Otros tres escritores noruegos ganaron el Premio Nobel de Literatura. En 1903 el premio fue para Björnstjerne Björnsson, en 1920 para Knut Hamsun y en 1928 para Sigrid Undst.

Infancia y juventud transcurridas en la costa

Voss nació en la ciudad costera noruega de Haugesund en 1959 y pasó allí su infancia y juventud. Aquí encontró inspiración para sus obras en prosa y obras de teatro, que han sido traducidas a 40 idiomas y representadas en los principales teatros de todo el mundo desde mediados de los años 1990. Sus compatriotas lo celebran como el dramaturgo noruego de mayor éxito desde Henrik Ibsen (1828-1906).

El lenguaje -ya sea en la poesía, en el escenario o en cualquier otro lugar- ocupa un lugar central en la vida de Fosset. Sus novelas y obras de teatro suelen contener algo triste, oscuro y místico. Su último trabajo publicado en alemán es la novela “Otro yo”.

Incluso de adulto, Voss prefiere la tranquilidad de los pueblos pequeños al ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades. Su refugio está, por ejemplo, cerca de Bergen o de la ciudad austriaca de Hainburg, a orillas del Danubio, donde vive temporalmente con su esposa eslovaca.

Fosse es miembro de la Academia de las Artes de Berlín desde 2022. En 2015, recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico, el galardón literario más prestigioso de Escandinavia, por su obra en prosa La trilogía.

Entrega de premios el 10 de diciembre

El año pasado, el Premio Nobel de Literatura fue para la escritora francesa Annie Ernault. El premio en metálico asciende a once millones de coronas suecas (actualmente unos 950.000 euros).

La ceremonia de entrega de premios se celebra tradicionalmente el 10 de diciembre en la capital sueca, Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. En 2021, el escritor tanzano radicado en Londres Abdul Razak Gurnah fue honrado con el Premio Nobel, la primera vez que un autor africano recibe este galardón en 18 años. En 2020, la poeta estadounidense Louise Gluck recibió el prestigioso premio.

Entre 1901 y 2022 se otorgaron 115 premios Nobel de Literatura a 119 personas. Hasta el momento 17 mujeres han sido homenajeadas. El poeta francés Sully Prodhomme ganó el primer Premio Nobel de Literatura en 1901. Los autores de habla alemana han sido galardonados 13 veces hasta la fecha, entre ellos Thomas Mann (1929), Heinrich Böll (1972), Günter Grass (1999) y Herta Müller (2009). ), y más recientemente Peter Handke (2019).