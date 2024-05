Preocupación por los civiles: Biden: Estados Unidos no proporcionará a Israel armas para el ataque de Rafah

Biden: Estados Unidos no proporcionará a Israel las armas necesarias para el ataque de Rafah

El presidente estadounidense, Joe Biden, amenaza a Israel con imponer más restricciones al suministro de equipo militar estadounidense. Biden dijo en una entrevista con CNN que Estados Unidos no proporcionará a Israel las armas necesarias para un ataque militar en Rafah, en la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó a Israel con no suministrar al país determinadas armas durante un importante ataque a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Esto incluye, entre otras cosas, proyectiles de artillería, dijo Biden en una entrevista. Con el canal americano CNN. En Rafah, más de un millón de personas se refugiaron para escapar de los combates entre el ejército israelí y el movimiento islámico palestino Hamás. También se dice que allí hay cuatro brigadas de Hamás. Por lo tanto, el Consejo de Guerra israelí decidió lanzar el lunes la tan esperada ofensiva terrestre, y los soldados israelíes avanzaron hacia partes de la ciudad el martes por la noche.

El presidente estadounidense dijo a CNN que el ejército israelí “aún no ha avanzado hacia los centros de población; lo que hicieron fue justo en la frontera”. Explicó a Netanyahu y su gabinete de guerra que no podrían contar con el apoyo estadounidense “si realmente van a estos centros de población”. Es “simplemente incorrecto” y Estados Unidos no puede proporcionarle armas ni artillería. Biden continuó: “Las bombas que Estados Unidos entregó a Israel y que ahora están lanzando se utilizaron para matar civiles”.

Horas antes, Estados Unidos ya había suspendido un envío de armas a Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que se estaban considerando nuevas restricciones. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, confirmó ante un comité del Congreso que el envío pendiente incluía 1.800 bombas con un peso de 907 kilogramos y 1.700 bombas con un peso de 226 kilogramos. En rueda de prensa, la Casa Blanca no quiso comentar sobre el alcance de la entrega.

El reciente anuncio del presidente de su voluntad de hacer que las armas estadounidenses dependan de las acciones de Israel representa un punto de inflexión en el conflicto de siete meses entre Israel y Hamás, y CNN comentó al respecto, “un reconocimiento del papel de Estados Unidos en esta guerra”. “

Biden se ha visto recientemente bajo una presión cada vez mayor, incluso por parte de miembros de su propio partido, para restringir los envíos de armas a la luz de la crisis humanitaria en Gaza. Sin embargo, hasta ahora se ha resistido a estas demandas y ha apoyado firmemente los esfuerzos de Israel para tomar medidas contra Hamás. En una entrevista con CNN, Biden explicó que el gobierno estadounidense seguirá garantizando que Israel obtenga suficiente equipo militar para defenderse, como el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro.