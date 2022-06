‘Preocupado por el éxito’: Gottschalk siente pena por los influencers

Los hijos de Thomas Gottschalk están creciendo, pero el moderador parece ser muy consciente del consumo de medios de la generación más joven. Sin embargo, lo que ve en YouTube y otros canales regularmente lo desespera.

El moderador Thomas Gottschalk no es fanático de la generación joven de Internet. “Tengo que tener cuidado de no perder todo mi tiempo insultando a las estrellas de la realidad o a los influencers de YouTube porque no creo en ellos”, dijo en una entrevista con el periódico Sueddeutsche Zeitung. “Ese es el gran peligro en el que estoy en este momento, que estoy constantemente pensando: ‘¿Hablas en serio? “

Al comienzo de su carrera, él mismo pasó por una “escuela de ocio difícil” y, por ejemplo, anunció una máquina de coser en zigzag para la cadena de tiendas Hertie. Como el también actor Mike Krueger de las películas “Supernasen”, que deambulaba por los pueblos con su estuche de guitarra. “Esta escuela difícil está unida, y eso es lo que les falta a los verdaderos tontos de hoy”.

La generación más joven también es “muy débil y está muy ansiosa por el éxito. Están bajo mucha presión. Lo siento”. Siempre ha estado hablando de su cabeza y cuello en la radio y en la televisión porque no le importa lo que los demás piensen de él. Pero: “Toda esta gente con cinco millones de seguidores entre 9 y 11 años, te das cuenta cada vez que abren la boca que piensan en todos sus cinco millones de seguidores y no quieren hacer nada malo”.

Actualmente se puede escuchar a Gottschalk en la comedia “Minions – in search of mini-boss” como la voz del villano “Wilder Knucklecracker” en el cine. Durante el doblaje mostró algo que no suele ser su estilo: una “cierta humildad” hacia el director. “No suelo decir la misma oración dos veces”, dice Gottschalk. Está tan contento de que la audiencia todavía quiera ver y escuchar: “Si puedes envejecer en esta profesión, es un gran honor. No necesito gerentes ni guardaespaldas para mantener a la gente alejada de mí. Para una película, siempre hay tiempo”. “