Prevenir el Alzheimer con 3 hábitos: el café también debería ayudar

La demencia avanzada te hace olvidar todo. Pero puede reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. El estilo de vida juega un papel importante.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Las personas afectadas tienden a olvidar las cosas. A menudo comienza sin daños, se extravía la llave del automóvil o, al hacer la compra, los alimentos que generalmente se piensa que no terminarán no terminan en la canasta. Pero con el tiempo, hay una disminución creciente de las capacidades mentales. A medida que avanza la enfermedad, los afectados pierden habilidades adquiridas durante mucho tiempo. Incluso sus hijos o nietos ya no son reconocidos.

Aunque actualmente no existe una cura, la terapia con medicamentos puede retrasar la progresión de la enfermedad. También puede prevenir eficazmente el deterioro mental.

Prevenir la enfermedad de Alzheimer a través de la dieta y el ejercicio

Investigadores de todo el mundo están investigando cómo prevenir la demencia. Lo que se sabe hasta ahora da esperanza. De esta manera, la cabeza se puede entrenar y cuidar como un músculo, previniendo la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué combate la demencia? Según los científicos, hay tres rituales que tienen efecto:

beber un poco de café: Según el portal científico Spektrum, investigadores holandeses pudieron demostrar que la cafeína protege contra la enfermedad de Alzheimer. Durante diez años, los investigadores observaron el desarrollo saludable de 676 adultos mayores sanos. Un análisis del funcionamiento mental mostró que los bebedores de café estaban más en forma psicológica que aquellos que no bebían café. La conclusión de los investigadores: el café moderado puede proteger contra el deterioro mental relacionado con la edad.

Mantén tu corazón saludable a través de una dieta balanceada y ejercicio Lo que es bueno para el corazón también es bueno para nuestro cerebro. Esta es información de la Asociación para la Iniciativa de Investigación del Alzheimer. Según la asociación, los problemas que afectan a los vasos sanguíneos aumentan el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la presión arterial alta, la diabetes o cualquier otra enfermedad que afecte al corazón debe abordarse lo antes posible.

Mantener contactos sociales: Al hablar con los demás, nuestro cerebro funciona a toda velocidad. Comprender lo que se dice, procesarlo y formular una respuesta: todo esto sucede en cuestión de segundos. Si hace una lluvia de ideas con otras personas con regularidad, seguirá aprendiendo automáticamente, incluso si es "solo" una nueva receta de pastel. La Asociación de Alzheimer de Baden-Württemberg recomienda: "¡El contacto con los niños en particular es una verdadera 'fuente de la juventud' para el cerebro!"

