Probando el producto contra las ampollas: No existe ningún tratamiento para el herpes labial que consiga una rápida recuperación

No existe ningún tratamiento para el herpes labial que proporcione una rápida recuperación.

Hasta 90 de cada 100 personas son portadoras del virus del herpes simple. Si siente una sensación de hormigueo en los labios, debe actuar rápidamente. Los medios adecuados prometen alivio de la plaga. Pero Warentest desalienta la esperanza.

El herpes labial es molesto y no es agradable a la vista. Si no se trata, suele desaparecer al cabo de una o dos semanas. Después de todo, aproximadamente una de cada diez personas que portan el virus del herpes simple experimentan un labio grueso varias veces al año.

Diversos métodos tienen como objetivo acabar rápidamente con el fantasma. El mercado ofrece una variedad de productos de venta libre: desde medicamentos de venta libre como la crema Zovirax o Pencivir hasta geles, parches, sueros e incluso la pluma calentadora Herpotherm.

el Fundación Warentest Examinamos 26 productos compatibles y llegamos a la conclusión de que ninguno de los productos promovía una curación rápida. No importa si se trata de cremas o geles de venta libre o medicamentos como sueros o bolígrafos térmicos. Dado que no existe cura, los evaluadores no tuvieron pruebas suficientes de que la curación del herpes labial se acorte significativamente y los síntomas se alivien de manera efectiva. Por lo tanto, los 26 productos analizados fueron calificados como “muy inadecuados”.

Experimenta medio día o un día completo menos

Evidentemente, el período de curación se puede acortar al mínimo utilizando cremas que contengan los principios activos aciclovir o penciclovir, por ejemplo de las marcas Zovirax, Ratiopharm o Pencivir.

Según estudios, puedes sufrir medio día o un día completo menos si aplicas la crema cada dos o cuatro horas, a partir de la primera sensación de hormigueo. Pero no cabe duda de que se producirá una rápida recuperación, afirma Warentest. Los ingredientes activos no penetran lo suficientemente profundo en la piel.

Lo ideal es que el tiempo de curación sea aproximadamente medio día menor con los geles contra el herpes que contienen silicona, así como con el suero Herpatch y los parches de hidrocoloides, por ejemplo de las marcas Compeed, SOS o Master Aid. Los dos últimos tipos de productos también tienen una función adicional, no sin importancia: proporcionan una barrera contra la suciedad y los gérmenes y pueden ayudar a reducir el riesgo de infección por el virus del herpes.

Además, los pacientes suelen sentirse más cómodos si pueden tapar las ampollas. Los apósitos transparentes no son invisibles, pero los afectados pueden aplicar maquillaje o lápiz labial sobre ellos.