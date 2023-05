Problemas con los fabricantes de motores: los aviones deben permanecer en tierra

Página principal un trabajo

de: marcus hofstetter

Pratt & Whitney tiene un problema en el motor que está causando problemas a las aerolíneas de todo el mundo. Una aerolínea incluso tuvo que detener sus operaciones debido a esto.

FRANKFURT/MAIN – Pratt & Whitney tiene problemas con uno de sus productos. Los motores de la serie PW1000G demostraron ser técnicamente falibles. A veces, esto conduce a períodos de mantenimiento y uso más cortos, lo que genera más problemas. Porque Pratt & Whitney no solo tiene que construir nuevos motores para fabricantes de aeronaves como Airbus, sino también producir motores de reemplazo para aeronaves activas y repuestos para mantenimiento. Parece que la empresa no puede manejar estas tareas en este momento.

Problemas en fabricante de motores Pratt & Whitney: Aerolínea debe cesar operaciones

El resultado son problemas para Pratt & Whitney con la entrega y el mantenimiento de los motores, lo que plantea desafíos importantes para las aerolíneas de todo el mundo. Dado que los motores no están en marcha, partes de sus flotas de aviones deben permanecer en tierra. Go First incluso suspendió las operaciones de vuelo el martes (2 de mayo), según la página de inicio hasta el 12 de mayo.

Según Air India, esto se debe a un problema con los motores First Pratt & Whitney. En consecuencia, aproximadamente la mitad de los 54 A320neo no están operativos debido a motores defectuosos y falta de repuestos para motores. Así que Go First demandó a Pratt & Whitney de Singapur por casi mil millones de dólares en daños.

Problemas en el fabricante de motores Pratt & Whitney: Lufthansa también se ve afectada

Otras aerolíneas no son tan malas. Según el portal en línea, Lufthansa tiene este aerodinámico Tres A320neo están en tierra en Berlín debido a la falta de motores. La subsidiaria de Lufthansa Swiss y Air Baltic han informado fallas en sus flotas A220. Ya a principios de 2023, KLM tuvo que dejar en tierra ocho de sus 14 aviones Embraer E2 debido a la necesidad de realizar inspecciones a los motores PW1900.

Según la agencia de noticias Bloomberg, Turkish Airlines actualmente no puede operar cuatro Airbus A320neo debido a problemas con los motores Pratt & Whitney. Air New Zealand incluso está utilizando dos nuevos Airbus A320neos como donantes de motores para otros aviones.