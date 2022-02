Problemas de software: Galaxy S22 Ultra atascado en el hardware de prueba (y ComputerBase)

El Samsung Galaxy S22 Ultra está programado para ser lanzado al mercado el 25 de febrero. Los editores en Alemania, incluido ComputerBase, ya han recibido dispositivos prestados y ya pueden publicar informes de prueba, es decir, sin un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, el software todavía está ralentizando el teléfono inteligente en muchos probadores (incluido CB).

No es raro que los evaluadores de todas las religiones se encuentren de vez en cuando: si se debe enviar un informe de prueba en línea lo antes posible para llegar a la mayor cantidad de lectores o espectadores posible, o si se deben actualizar posibles actualizaciones como nuevas versiones de firmware o controladores. hecho? (por ejemplo, para tarjetas gráficas) para poder realizar las últimas correcciones de errores y mejoras en las pruebas. El Samsung Galaxy S22 Ultra está experimentando tal miseria actualmente, porque el informe de prueba sobre el estado actual del software prácticamente resultará en una advertencia de compra.

Tiembla y da deserciones

Durante el proceso de configuración que condujo a los puntos de referencia del Exynos 2200, el Galaxy S22 Ultra no se comportó como cabría esperar de un teléfono inteligente de gama alta. La repetición de desenfoques más pequeños en la animación y tartamudeos al escanear gestos o al escribir en el teclado estropeó significativamente la impresión. Lo que quería identificar inicialmente como una “fase de agitación” inicial resultó ser un problema permanente que también afectó a otros evaluadores. Entonces, el dispositivo de prueba de ComputerBase no es un caso aislado.

Muchos probadores tienen problemas

Hasta donde saben los editores, al menos dos YouTubers técnicos sénior y otro editor tuvieron la misma experiencia. Por ejemplo, el alias Killian Haines denunció públicamente este asunto iKnowReseñaSin embargo, los editores conocen a otras personas que han tenido los mismos problemas con el Galaxy S22 Ultra. para también sé Otras personas cuyos teléfonos inteligentes no funcionan correctamente. Además, se encontraron los mismos problemas en tres dispositivos de prueba.

Informe de prueba sin problemas ya en línea

En una encuesta realizada específicamente en Twitter, que por supuesto no es representativa ni frívola, 26 personas han votado hasta ahora, tres cuartas partes de las cuales también han notado sacudidas. En las respuestas debajo del tweet También está Leonardo Ziaga Desde PC todo en uno, por lo que se puede nombrar otro equipo editorial específicamente a quien el Galaxy S22 Ultra está causando problemas. Por otra parte hay en imagen de la computadora Un informe de prueba ya está en Internet hoy, ya que no se mencionaron problemas durante el proceso. ComputerBase preguntó al editor si se había observado algo similar.

Esperando un firmware potencialmente mejor

Después de los tweets, Samsung se puso en contacto con ComputerBase a través de la agencia de relaciones públicas alemana (entre otras cosas) para discutir los problemas, pero actualmente no es posible emitir una declaración sobre si el teléfono inteligente recibirá una actualización de firmware y cuándo. Es concebible que Samsung distribuya un parche del primer día alrededor del 25 de febrero para que los evaluadores no tengan que obtener esa experiencia, pero sobre todo, el cliente que paga no tiene que hacerlo en absoluto. Según la configuración del sistema, los dispositivos de prueba europeos con un procesador Exynos ejecutan el firmware SP1A.210812.016.S908BXXU1AVA7. Samsung aún no ha brindado información sobre si esta es la versión que llegará a las tiendas el 25 de febrero. Antes de que se enviaran los dispositivos de prueba, no había ninguna advertencia sobre el software no final.

prueba anterior o posterior?

De acuerdo con el plan original, ComputerBase quería poner en línea el informe de prueba del Galaxy S22 Ultra dentro de la próxima semana, antes de que comience el MWC en España la semana siguiente y hay nuevos temas pendientes. No hay nada malo con el hardware todavía, pero el estado actual del software será devastador para la evaluación final. Por lo tanto, los editores se enfrentan al dilema de evaluar la situación actual, que no será útil para Samsung, o esperar una actualización de firmware, que puede no estar disponible hasta más tarde y no eliminar las quejas. Una opción podría ser la prueba condicional con una actualización posterior del artículo. ¿Cómo lo ven los lectores?