Pronóstico de Omikron para enero: el estadístico espera hasta 435.000 casos por día

Parece dudoso que la cantidad de casos no notificados en más del 70 por ciento de las personas vacunadas dos veces, a menudo con una carga viral mucho más baja y menos síntomas, deba haber sido menor que hace un año. “Entonces, el término Lauterbach significa que puede haber una falta de registro de casos que se habrían registrado si todo se hubiera registrado ‘como siempre’ durante Navidad y Año Nuevo”, según un análisis de expertos. “Aunque no existe tal cosa como ‘como siempre’, porque tenemos diferentes estrategias de prueba nuevamente: PCR está disponible de forma gratuita solo después de una prueba rápida positiva, una conexión ‘roja’ en la aplicación Corona Warning o si hay síntomas. Último año, también podría haber sido audicionada “así”.

Un miembro de la junta de la Asociación Alemana de Estadística dice que la información proporcionada por el relativamente nuevo ministro de salud es de ayuda limitada. Si habla de un número no informado en el rango del factor 2 a 3, no está claro qué quiere decir exactamente con eso. “El año pasado, en noviembre / diciembre, tuvimos un número no informado Estimado por un factor de 5 Schuller explica.

“Hay muchas cosas que no se pueden lograr”, explica Katharina Schuler, cuando se le preguntó dónde estaremos en términos de tecnología corona en cuatro semanas. No está claro qué tan alta es la proporción de la variante Omikron en el número total de infecciones. También cuestionable: ¿Qué proporción de la tasa de crecimiento de un oomicrón es realmente? ¿Qué tan rápido disminuye delta en consecuencia? ¿Cuántos casos están todavía registrados actualmente?

Como prueba, Drosten cita un estudio realizado por el Imperial College London a finales de diciembre. En consecuencia, el riesgo de tener que ir al hospital después de una infección por omicron es generalmente más bajo que la variante delta previamente dominante, para las personas no vacunadas hasta en un 24 por ciento. Para las personas que se han vacunado dos veces, el riesgo se reduce en un 34 por ciento, y para las que han sido vacunadas hasta en un 63 por ciento. A la luz de “muchas personas no vacunadas que lamentablemente tenemos en Alemania”, esta es una buena noticia. Debido a que la cantidad de quienes aún no han podido tomar una decisión a favor de la vacunación, pero sigue siendo tan grande, no es apropiado dejarlo todo claro, dijo Drosten.

Sin embargo, el estudio demuestra claramente el efecto positivo de la vacunación de refuerzo: “La ganancia sin vacunar con dos veces vacunados aumenta solo en un 10 por ciento, pero las ganancias de dos a tres veces vacunados aproximadamente el doble”, dice Drosten.

Bund-Länder-Round quiere decidir sobre nuevas medidas el viernes

¿Qué influye en estos hallazgos científicos en Reglas de corona En el país aparecerá el viernes. Luego, el consejero Olaf Schultz (SPDLos primeros ministros de los estados federales discutirán el curso futuro de la epidemia por primera vez en el nuevo año. Ya se ha presentado el primer proyecto de resolución.