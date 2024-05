Proyectos Milei: Argentina enfrentará una “terapia de shock” – news.ORF.at

“Todos los contratos firmados por el Gobierno el año pasado están siendo revisados”, afirmó a mediados de diciembre el portavoz del Gobierno, Manuel Atorni. El número de ministerios se reducirá a la mitad, de 18 a nueve, y el personal en varios niveles gubernamentales se reducirá en un 34 por ciento. “Es importante entender que el gobierno debe reducirse. Estamos tratando con un aparato gubernamental inflado”, dijo el abogado.

También señaló que “los salarios de los empleados del sector público deben ser pagados por los 46 millones de argentinos”. Cancelar licitaciones para nuevos proyectos de obras públicas y despedir a todos los funcionarios cuyo mandato sea inferior a un año. Además, a partir de febrero se recortarán los subsidios a la energía y al transporte y se reducirán drásticamente los subsidios a las provincias, informó “El País”.

El gobierno también anunció una devaluación del 50 por ciento de la moneda local, el peso. “El objetivo es evitar un desastre y volver a encaminar la economía”, dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El gobierno espera que los recortes ahorren tres por ciento del PIB. “No hay alternativa a la austeridad”, dijo el nuevo presidente Milley el día de su toma de posesión, preparando al público para tiempos difíciles de austeridad.

Reuters/Matías Paglito



Procede como “paquete completo”.

Felix Dorn, del Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena, describe los planes anunciados como un “acuerdo integral”. Se trata de medidas que pueden implementarse fácilmente mediante un decreto presidencial. Sin embargo, en las circunstancias actuales, recortar los programas sociales y las pensiones es “altamente peligroso” y “absolutamente imprudente”. En los últimos años, a medida que la inflación ha aumentado, el comercio de divisas también se ha vuelto más fácil, dijo Dorn a ORF.at.

De hecho, The Economist escribió que las cosas empeorarán antes de mejorar. Esto probablemente tendrá consecuencias nefastas: poco después de que el nuevo gobierno liberal asumió el poder, la tasa de inflación anual se disparó al 160,9 por ciento. Sólo en noviembre los precios aumentaron un 12,8 por ciento, especialmente en los sectores de salud, alimentación y telecomunicaciones, según el “Handelsblatt”. El consultor económico Martin Rapetti dijo a The Economist que espera que la inflación mensual al menos se duplique ahora y se mantenga más alta en el largo plazo.

APA/AFP/Luis Robayo



La cuestión del “conflicto social”.

La gran pregunta es cuánto durará el “dolor”. Por supuesto, la insistencia de Millay en la disciplina fiscal convencerá a los mercados de que Argentina no se dirige al desastre. Pero la confianza del mercado “depende del nivel de conflicto social”, afirmó Rabetti.

Según Dorn, de la Universidad de Viena, se espera que la pobreza entre la población siga aumentando, al igual que el descontento. Aunque Milei probablemente obtendrá el apoyo del público, la situación es “muy volátil”, especialmente entre los sindicatos más fuertes de Argentina. “Ahora hay un poco de calma porque fue elegido por una mayoría demócrata”. Sin embargo, ya está claro que otras fuerzas neoliberales pueden beneficiarse en el futuro.

AP/Natasha Pizarenko



La crisis económica dio un impulso a Mli

Anunciar medidas de austeridad al asumir el cargo suele ser un suicidio político en Argentina, escribe The Economist. Afectan a más que los empleados del sector público. Sin embargo, el sombrío mensaje de Miley fue recibido con aplausos el día de su toma de posesión: fanáticos como Miley sostuvieron motosierras en el aire durante la campaña electoral para señalar su promesa de reducir el tamaño del estado.

La campaña de Miley fue impulsada principalmente por años de graves dificultades económicas. Hace 100 años, Argentina todavía era considerada uno de los países más ricos del mundo. Hoy, el país de 46 millones de habitantes pasa de una crisis a la siguiente, y alrededor del 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

Libertarianismo El libertarismo es un movimiento político que valora la libertad individual como el valor más alto y se muestra escéptico ante la autoridad gubernamental. Los anarcocapitalistas también están en contra del “Estado minimalista”, mientras que los liberales clásicos muestran cierta transparencia en la provisión de bienes públicos por parte del Estado.

“Nadie sabe lo que pasará”

“La Peluca”, como apodan a Miley por su pelo de tacón de aguja, se sitúa fuera del espectro del partido tradicional del país sudamericano, el peronismo y el conservador, y ha sido notada durante la campaña electoral por los radicales. anuncios. Siempre se ha descrito a sí mismo como un “anarcocapitalista” y a la crisis climática como una “mentira socialista” y conscientemente se ha presentado como un candidato antisistema.

Según el Instituto para el Desarrollo Internacional, ahora está surgiendo un rumbo más moderado. “Pero yo no pondría mi mano en eso; ciertamente estamos de acuerdo en que nadie sabe exactamente qué va a pasar”. Era una figura relativamente nueva en la escena política.

Pero también está claro que algunos de los anuncios que ha hecho desde la campaña electoral son difíciles de implementar. Por ejemplo, abolir el banco central no es tan fácil desde el punto de vista constitucional y para otros proyectos necesita una mayoría en el Congreso, que no tiene. “Se puede suponer que seguirán políticas neoliberales, pero no serán demasiado drásticas”.