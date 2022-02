Prueba CureVac en Argentina: ¿vacuna contra dos crisis?

Estado: 31/03/2021 11:24 am

La fase crítica de prueba de la vacuna Tübingen CureVac ha comenzado en Argentina. Existe una gran esperanza de que poner fin a la crisis del coronavirus ponga fin a la crisis económica.

Paula Barros lleva mucho tiempo esperando este día. Ingresa a un hospital público llamado “Evita Pueblo” en las afueras de la metrópolis bonaerense, donde espera recibir la vacuna Curvac. Paula fue una de los 9.000 participantes en la Fase 3 de Toubingen, que busca demostrar la seguridad y eficacia de las vacunas con la ayuda de los habitantes del Río de la Plata.







No es seguro si realmente recibirá la vacuna: a la mitad de los evaluados se les inyectará un placebo; Actúa como un grupo de control. Si un número significativo de pacientes con placebo se infectan más tarde con el virus, se puede determinar la eficacia de CureVac. “Quiero contribuir al éxito de este estudio. Por supuesto, espero obtener la vacuna real. En general, tengo fe en la tecnología alemana”, dijo Barros.

Coloque filas frente a los comedores populares

El inicio de la fase de pruebas no fue inicialmente espectacular. En el gran salón de actos del Hospital General no se permitió la participación de médicos argentinos en el estudio: se excluyó a las mujeres embarazadas. Sin embargo, no hay límite de edad superior.

Además de la pura eficacia, los científicos de Argentina quieren probar las defensas inmunitarias contra las mutaciones virales. En particular, la mutación brasileña P.1 se está extendiendo actualmente en América del Sur. Argentina también fue seleccionada como campo de pruebas porque la fase de prueba aquí permite obtener información sobre la protección contra nuevos tipos de mutaciones.

Los probadores no obtienen dinero, pero esperan

El sujeto Baros se somete a pruebas clínicas, hemograma y entrevista. Entonces queda claro: ella puede estar de vuelta en dos días. Ella no recibe dinero para asistir. Después de todo, es la creencia en la inmunización inmediata lo que motiva a las personas a involucrarse.

Ramona Sánchez también forma parte del estudio CureVac. “Me da igual la vacuna que me den. Lo principal es que este virus pase rápido y no haya muertos”, dice.

Grave crisis económica durante muchos años.

Las palabras de Sánchez dan una idea de lo mal que la Argentina no se vio afectada solo por el virus. Durante años el país ha estado sumido en una severa crisis económica. El gasto público es demasiado alto; Argentina ha estado viviendo más allá de su poder durante muchos años. La gente está sufriendo de inflación.

Luego vino la crisis viral, que afectó especialmente a la Argentina en los barrios marginales. Tiene una mayor tasa de infección y mayor desempleo. Muchos trabajadores por cuenta propia y jornaleros no tienen dinero para alimentar a sus familias, ya que Argentina ha impuesto medidas de aislamiento particularmente largas y severas. Es por eso que la primera fila del comedor de beneficencia sigue y sigue.

Las pruebas de Sputnik aumentan las posibilidades de parto

La rápida campaña de vacunación hizo las cosas mucho más fáciles. Pero las entregas con el ingrediente activo ruso Sputnik garantizado por contrato son lentas. Es por eso que el estudio CureVac es una alternativa prometedora a Verónica González, de la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “El hecho de que estemos realizando este estudio en este país le dará a Argentina un estatus especial para recibir más adelante esta anhelada vacuna. Obtendremos una mejor posición de partida”, dice.

No proporcionó información sobre qué acuerdo se alcanzó entre Argentina y Cவாrvk. Una cosa está clara: el estado financieramente débil no tiene dinero para comprar suficientes vacunas en el mercado abierto.

Críticas a los países ricos

Juan Marini, director del Hospital “Evita Pueblo”, también lo sabe. En su opinión, las naciones ricas deberían mostrar una mayor solidaridad: “Las naciones ricas económicamente superiores deberían vacunarse más rápidamente. En tiempos de epidemias, uno debería mostrar una mayor solidaridad y proporcionar más vacunas a las naciones más pobres”.

En la casa de al lado, se vacuna a los primeros sujetos. Paula Barros también fue apuñalada en el hombro derecho. Lo que realmente obtuvo ese día: solo descubrirá al final del estudio qué es un placebo o un ingrediente activo de CureVac.